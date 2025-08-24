Opinión
24 de agosto de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Incautan en Ecuador material explosivo que iba a ser usado en atentados en Colombia: hay 2 detenidos

Se encontraron 3,750 cartuchos de una emulsión explosiva

24 de agosto de 2025 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre el material decomisado también constan más de 82,00 pies de mecha detonante, dos dispositivos móviles y el vehículo en el que se encontraban dos ciudadanos ecuatorianos que quedaron detenidos. (José Jácome)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Días después de dos atentados que dejaron cerca de dos decenas de muertos en Colombia, la policía de Ecuador informó el domingo la detención de dos hombres que transportaban un cargamento de explosivos que pretendía ser usado en ataques en el vecino país el norte.

Los atentados con artefactos explosivos se perpetraron en simultáneo el jueves en Colombia. Uno tuvo como blanco un helicóptero en el noroeste del país que dejó 13 policías muertos y tres heridos. El segundo fue cerca de una base aérea en el suroeste que mató a seis civiles e hirió a más de 70 personas.

Las autoridades colombianas responsabilizaron por los actos violentos a las disidencias de las extintas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, que no se acogieron a un acuerdo con el Estado en 2016. Dos sospechosos fueron procesados y encarcelados.

El hallazgo en Ecuador ocurrió en la madrugada durante un operativo en la ciudad de Tulcán, en la provincia fronteriza del Carchi, unas 91 millas al norte de Quito, cuando agentes policiales que realizaban un control detuvieron a un camión donde se encontraron 3,750 envolturas (cartuchos) de emulnor, una emulsión explosiva.

Entre el material decomisado también constan más de 82,00 pies de mecha detonante, dos dispositivos móviles y el vehículo en el que se encontraban dos ciudadanos ecuatorianos que quedaron detenidos.

Los sujetos transportaban el material explosivo desde la provincia costera de El Oro, donde la operación de grupos criminales se ha expandido al igual que la violencia, para ser trasladado hasta Carchi y llegar a Colombia. Ahí, “pretendía ser utilizado para la ejecución de acciones terroristas por parte de grupos armados colombianos”, señaló el comunicado de la policía sin precisar más información.

The Associated Press consultó a la oficina de prensa de la institución sobre más detalles que permitieron determinar el destino del cargamento, pero se señaló que se realizará un pronunciamiento posterior.

Ecuador y Colombia comparten una frontera común de 372 millas en gran parte de la cual operan grupos armados ilegales que, según las autoridades, se han asociado con organizaciones criminales locales para el traslado de droga desde el norte, donde se produce, para luego ser transportada por puertos ecuatorianos hacia el exterior. Su expansión ha incrementado la violencia e inseguridad en sus territorios.

Colombia Ecuador FARC
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
