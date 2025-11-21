Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
83°ligeramente nublado
Ciencia y AmbienteCambio climático
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Asamblea General de la ONU alerta sobre una crisis climática

La presidenta de la asamblea, Annalena Baerbock mencionó las sequías y otros daños causados por los extremos climáticos

21 de noviembre de 2025 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escombros y viviendas dañadas a lo largo del río Black, Jamaica, jueves 30 de octubre de 2025, tras el huracán Melissa. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Belém, Brasil— Los daños causados por el cambio climático son la mayor amenaza para la paz mundial, afirmó la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Para aquellos que argumentan que en estos tiempos debemos centrarnos más en la paz y la seguridad, solo se puede decir que la crisis climática es la mayor amenaza para la seguridad de nuestro siglo”, manifestó Annalena Baerbock a The Associated Press en una entrevista durante las conversaciones climáticas de la ONU en Brasil.

“Solo podemos asegurar una paz y seguridad duraderas en el mundo si combatimos la crisis climática juntos y si unimos fuerzas para cumplir con el desarrollo sostenible, porque están fuertemente interconectados”, expresó la exministra de Relaciones Exteriores de Alemania.

Derrumbes de tierra provocados por las intensas lluvias en California arrastraron árboles y rocas sepultando carreteras, dañaron viviendas y atrapando a conductores durante 10 horas.Intensas lluvias azotaron la comunidad durante más de una hora el jueves por la tarde, cuando los remanentes de la tormenta tropical Mario llegaron a la región montañosa.El jueves, Forest Falls vio 1.5 pulgadas de lluvia en una hora, y otra media pulgada después de eso, mucho más de lo que la árida región del sur de California suele registrar
1 / 11 | Impresionantes imágenes: derrumbes en California dejan comunidades incomunicadas y conductores atrapados. Derrumbes de tierra provocados por las intensas lluvias en California arrastraron árboles y rocas sepultando carreteras, dañaron viviendas y atrapando a conductores durante 10 horas. - The Associated Press

Baerbock mencionó las sequías y otros daños causados por los extremos climáticos en lugares como Chad, Siria e Irak. Cuando los cultivos mueren, la gente pasa hambre y luego migra a otros lugares o lucha por la escasez de agua, dijo.

“Este es un círculo vicioso”, afirmó Baerbock. “Si no detenemos la crisis climática, se alimentará el hambre y la pobreza, lo que a su vez provocará desplazamientos y desafiará a las regiones de una manera diferente, llevando nuevamente a la inestabilidad, la crisis y, a menudo, también al conflicto. Por lo tanto, combatir la crisis climática es también el mejor seguro de seguridad”.

Pero al mismo tiempo, abordar los problemas del cambio climático puede hacer que el mundo sea más pacífico, señaló Baerbock, refiriéndose a los conflictos por el agua en Asia Central. Allí, un acuerdo sobre el agua se convirtió en “un impulso para la cooperación y resolución pacíficas”.

La sequía puede tardar mucho en tener un impacto, pero las tormentas agravadas por el calentamiento de la atmósfera terrestre pueden golpear en un instante. Baerbock señaló el huracán Melissa del mes pasado que devastó Jamaica y dos tifones que azotaron Filipinas.

“Los logros del desarrollo sostenible pueden disminuir en solo horas”, dijo Baerbock. Por eso, la ayuda exterior de las naciones ricas a las pobres para ayudar a enfrentar los desastres climáticos y adaptarse a los futuros “también son inversiones en sociedades y regiones estables”, afirmó.

Impactante imagen de ballena varada captura atención sobre efectos del cambio climático

Impactante imagen de ballena varada captura atención sobre efectos del cambio climático

La enorme instalación fue creada por el colectivo artístico "Captain Boomer" con motivo de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP29).

Baerbock, una veterana de las conferencias climáticas, dijo que la gente se burló de los jóvenes de pequeñas naciones insulares que presentaron una demanda en la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático, los daños y su futuro. Pero el fallo de la corte en julio de que se deben tomar medidas para limitar el calentamiento “muestra el poder del mundo si se trabaja en conjunto”, expresó.

Las pequeñas naciones insulares han dicho que llevarán la decisión de la corte a la Asamblea General de la ONU, donde los votos se deciden por mayoría, a diferencia del poder de veto del consejo de seguridad de la ONU o la unanimidad por consenso de las conversaciones climáticas de la organización.

“Ahora depende de la mayoría de los Estados miembros si quieren presentar una resolución que subraye la importancia de este caso”, dijo Baerbock, agregando que debe seguir los deseos de la mayoría de los 193 Estados miembros de la ONU.

“La gran mayoría de los Estados miembros ha pedido no solo en las últimas conferencias climáticas, sino también aquí en Belém, la transición de nuestro mundo fósil, no por la crisis climática, sino porque subrayan que esta es la mejor inversión en seguridad para todos nosotros”, afirmó Baerbock.

Tags
Breaking NewsCambio climáticoambienteONUCalentamiento global
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: