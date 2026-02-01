Entre las raíces de mangle que sostienen los bordes del archipiélago, generaciones de pescadores puertorriqueños han encontrado un aliado para asegurar su sustento, convirtiendo a los manglares en parte de su identidad y un puente de conexión con la tierra que habitan. En el marco del Día Mundial de los Humedales, estos ecosistemas –muchas veces ignorados– vuelven al centro de la conversación, no solo por su valor ecológico frente al cambio climático, sino por su profundo significado cultural.