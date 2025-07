Después de años de presión por parte de las naciones insulares vulnerables que temen desaparecer bajo el aumento del nivel del mar, la Asamblea General de la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia en 2023 una opinión consultiva, una base no vinculante pero importante para las obligaciones internacionales.

“Las apuestas no podrían ser mayores. La supervivencia de mi pueblo y de muchos otros está en juego”, dijo Arnold Kiel Loughman, fiscal general de la nación insular de Vanuatu, ante la corte durante una semana de audiencias en diciembre.

“Los acuerdos que se están haciendo a nivel internacional entre los estados no se están moviendo lo suficientemente rápido”, dijo Ralph Regenvanu, ministro de cambio climático de Vanuatu, a The Associated Press.