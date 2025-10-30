La flor naranja que cubre México durante el Día de Muertos está en riesgo por el cambio climático

Ciudad de México - Lucia Ortíz camina trabajosamente por interminables campos de flores de cempasúchil, cuyos pétalos de color naranja luminiscente pronto cubrirán todo, desde las calles de la ciudad hasta los cementerios de todo México.

Aquí, en los sinuosos canales y granjas en las afueras de Ciudad de México, la flor también conocida como flor de los muertos se ha cultivado durante generaciones y cada año es el centro de atención en las celebraciones del Día de Muertos del país.

Pero mientras Ortíz, de 50 años, y otros agricultores se apresuran a empaquetar racimos de la planta para venderlos en los mercados de la capital, se preguntan en silencio qué quedará de su sustento en el futuro.

Eso se debe a que los productores de cempasúchil dicen que se han visto afectados por las lluvias torrenciales, la sequía y otros impactos del cambio climático —causado por la quema de combustibles como gas, petróleo y carbón— que se han vuelto cada vez más comunes.

Los agricultores, que dependen de los flujos y reflujos del clima para cultivar sus cosechas, están en la primera línea de la crisis climática. Tan solo este año, los productores de cempasúchil dijeron que perdieron hasta la mitad de su cosecha de flores debido a las fuertes lluvias e inundaciones.

“Este año perdimos mucho. Luchamos incluso para cultivar el cempasúchil. Hubo momentos en los que no teníamos el dinero para comprar el fertilizante que necesitábamos”, dijo Ortíz. “Con las plantas de cempasúchil, a veces nos hemos quedado sin nada”.

Flor de los muertos

La flor naranja se ha convertido en un símbolo de las celebraciones del país que tienen lugar cada 1 y 2 de noviembre. También conocida como la “flor de los muertos”, se cree que el cempasúchil es un punto de conexión entre los mundos de los muertos y los vivos, con pétalos brillantes que iluminan el camino de las almas muertas hacia los altares colocados por su familia.

Las flores son también un motor económico crucial en todo México, que los grupos de comercio predicen que recaudarán casi $2.7 millones para los agricultores en 2025.

Ortíz y su familia comenzaron a cultivar la flor hace 30 años en su pequeña parcela de tierra en Xochimilco, un distrito rural en el sur de Ciudad de México, donde los residentes han seguido llevando a cabo antiguas técnicas agrícolas utilizando canales que serpentean a través de tierras de cultivo como un laberinto.

Cada año, los lugareños comienzan a plantar las semillas de cempasúchil en julio y cultivan las plantas a medida que termina la temporada de lluvias. Pero dicen que han recibido un duro golpe durante años consecutivos, ya que las fuertes lluvias, la sequía, las inundaciones y otros cambios climáticos han hecho que sea cada vez más difícil mantener vivas sus cosechas.

Este año, las lluvias torrenciales que se extendieron durante meses arrasaron más de 14,973 hectáreas de cultivos en todo el país, según cifras del gobierno. En una visita a los campos de cempasúchil a principios de este mes en Xochimilco, la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que hasta 2 millones de plantas de cempasúchil estaban en riesgo.

A pesar de eso, dijo que la producción de este año simultáneamente rompió un récord de 6 millones de plantas a medida que los agricultores aumentan la producción para satisfacer la creciente demanda, incluso cuando el cultivo de la flor se ha vuelto más precario.

Ortíz dijo que el exceso de lluvia ha provocado plagas, enfermedades y ha podrido las raíces de sus plantas. Ella estima que perdió al menos el 30% de su cosecha, mientras que otros dicen que han perdido cerca del 50%.

La familia se ha visto obligada a gastar dinero en insecticidas, fertilizantes y más para salvar sus cosechas. Como lo han hecho, los márgenes de ganancia mínimos se han convertido en pérdidas y han tenido que recortar gastos en productos básicos como carne de res y dulces para llegar a fin de mes.

“Si analizara detenidamente todas nuestras pérdidas, estaría increíblemente desilusionada e incluso no querría cultivarlas más”, dijo. “Solo estamos tratando de seguir adelante y asegurarnos de que esto siga adelante”.

Adaptación al cambio climático

Justo al final de la calle de la granja de Ortíz, científicos del gobierno están buscando soluciones a largo plazo más allá del alivio económico a corto plazo proporcionado por el gobierno local. En un pequeño banco de semillas conocido como Toxinachcal, hombres con trajes blancos examinan meticulosamente los brotes en una placa de laboratorio.

Los científicos han estado trabajando durante un año y medio ahorrando miles de variantes de semillas de especies de plantas nativas, incluidas 20 variantes de cempasúchil, en frascos que recubren congeladores gigantes con la esperanza de que la instalación de almacenamiento sea una herramienta clave para combatir los efectos más adversos del cambio climático.

La bióloga Clara Soto Cortés, jefa del banco de semillas, dijo que parte de la razón por la que el cultivo ha sido devastado es porque los agricultores en los últimos años han optado por utilizar una variante de semilla de cempasúchil híbrida de Estados Unidos.

La semilla produce una planta más corta y de aspecto más uniforme que es más fácil de vender en masa y en lugares como los supermercados.

Pero eso significa que los agricultores se han alejado de razas nativas más resistentes, que tienen tallos más largos y varían ampliamente en color, tamaño y textura. La diversidad genética de estas razas mexicanas las hace más resistentes a cambios climáticos drásticos como los que se han visto este año, dijo Soto.

“Estas semillas nativas se han adaptado a diferentes geografías, en altitudes altas y bajas, en lugares donde hay mucha lluvia o no hay ninguna, o donde necesitan ser resistentes a los insectos”, dijo.

“Las semillas (híbridas) se han criado para otro propósito. No tiene la diversidad genética necesaria para hacer frente al cambio climático”.

Si más eventos climáticos, como las inundaciones que sacudieron a los productores, arrasan con toda una cosecha, Soto dijo que el banco pondrá semillas a disposición de los productores locales para recuperar sus cosechas, esta vez con una variante más resistente que sus antepasados han estado cultivando durante siglos.

Continuando con una antigua tradición

Mientras tanto, los productores se apresuran a recuperarse a corto plazo, diciendo que las pérdidas también representan una amenaza para la tradición agrícola que sus familias han luchado por mantener en las afueras de la densa ciudad de 23 millones de personas.

Carlos Jiménez, de 61 años, ha trabajado durante mucho tiempo en los campos de Xochimilco, pero comenzó a cultivar las plantas de cempasúchil más cortas hace ocho años cuando notó que el híbrido era más comercializable. A medida que ha perdido más cosechas y ha obtenido precios más bajos por las plantas debido al moho que se acumula en sus raíces, dijo que ha comenzado a considerar formas de adaptarse, como la construcción de invernaderos.

“Las plantas se enferman, se pudren y nuestro negocio se extingue”, dijo Jiménez. “Y con ello se va nuestra tradición porque es nuestra economía”.

Productores como Ortíz han considerado lo mismo. Pero sus pérdidas significan que no tienen dinero para construir infraestructura adicional. Su familia y otros agricultores han pedido ayuda a las autoridades locales, pero dicen que han recibido solo centavos por dólar de lo que necesitan para recuperarse. Aunque el gobierno local ha dicho que continúa trabajando para ayudar a compensar el golpe que sintieron los agricultores.

Ella dijo que ha comenzado a buscar otros cultivos que pueda cultivar que sean más resistentes que las arrugadas flores de color naranja.

Otros como Jiménez dijeron que, si bien las raíces de las plantas pueden pudrirse a su alrededor, por ahora se mantiene fuerte.