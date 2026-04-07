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Muertes vinculadas al frío en Estados Unidos aumentaron durante las últimas dos décadas

El informe reveló que la vulnerabilidad social intensificó tanto la mortalidad asociada al frío como al calor

7 de abril de 2026 - 1:14 PM

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Tras un análisis del 95% de la población adulta, se halló que la vulnerabilidad social intensificó tanto la mortalidad asociada al frío como al calor. (OLGA FEDOROVA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las muertes relacionadas con el frío en Estados Unidos han aumentado anualmente un 9% durante las últimas dos décadas, según se desprende de un informe publicado por la web científica especializada sciencedirect.com.

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El texto, “Vulnerabilidad social y mortalidad atribuible a temperaturas no óptimas en Estados Unidos: un análisis ecológico a nivel de condado”, sostiene entre sus conclusiones que el frío representó la mayoría de los fallecimientos vinculados a la temperatura en ese país.

Tras un análisis de 1,514 condados, que equivale al 95% de la población adulta de ese país, el equipo investigador halló que la vulnerabilidad social intensificó tanto la mortalidad asociada al frío como al calor.

El informe apunta que el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para la salud pública del siglo XXI y recuerda que los extremos de temperatura relacionados con la crisis climática se han vinculado repetidamente con un aumento de las muertes no accidentales a corto plazo.

Si bien el mundo en general se está volviendo más cálido, el cambio climático también ha provocado eventos invernales extremos en Estados Unidos, con regiones del sur que han experimentado olas de frío inusuales, indica el informe.

Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. Canadá enfrentó ensaciones térmicas de hasta -55 grados centígrados , a consecuencia de un vórtice polar situado sobre el oeste del país, lo que está causando problemas en los sistemas de transporte y eléctrico.Alrededor de 298,000 hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles por la noche, la gran mayoría en Tennessee y Mississippi.
1 / 19 | Tormenta invernal cubre de hielo y nieve las cataratas del Niágara. Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. - Agencia EFE

En este sentido, resalta que las muertes relacionadas con el frío en ese país han aumentado un 9% anual durante las últimas dos décadas.

A nivel nacional, el informe estima que 72,361 muertes fueron atribuidas al frío y 6,129 muertes atribuidas al calor anualmente, equivalentes a 40.1 y 3.4 por cada 100,000 personas por año.

De acuerdo con esto, si bien el frío extremo fue responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con la temperatura en Estados Unidos, la vulnerabilidad social modificó sustancialmente ese riesgo. De esta manera, los condados con mayor vulnerabilidad social presentaron una tasa de mortalidad un 40% mayor, tanto por calor como por frío, frente a los menos vulnerables.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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