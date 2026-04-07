Muertes vinculadas al frío en Estados Unidos aumentaron durante las últimas dos décadas

Las muertes relacionadas con el frío en Estados Unidos han aumentado anualmente un 9% durante las últimas dos décadas, según se desprende de un informe publicado por la web científica especializada sciencedirect.com.

El texto, “Vulnerabilidad social y mortalidad atribuible a temperaturas no óptimas en Estados Unidos: un análisis ecológico a nivel de condado”, sostiene entre sus conclusiones que el frío representó la mayoría de los fallecimientos vinculados a la temperatura en ese país.

Tras un análisis de 1,514 condados, que equivale al 95% de la población adulta de ese país, el equipo investigador halló que la vulnerabilidad social intensificó tanto la mortalidad asociada al frío como al calor.

El informe apunta que el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para la salud pública del siglo XXI y recuerda que los extremos de temperatura relacionados con la crisis climática se han vinculado repetidamente con un aumento de las muertes no accidentales a corto plazo.

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Si bien el mundo en general se está volviendo más cálido, el cambio climático también ha provocado eventos invernales extremos en Estados Unidos, con regiones del sur que han experimentado olas de frío inusuales, indica el informe.

1 / 19 | Tormenta invernal cubre de hielo y nieve las cataratas del Niágara. Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. - Agencia EFE 1 / 19 Tormenta invernal cubre de hielo y nieve las cataratas del Niágara Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. Agencia EFE Compartir

En este sentido, resalta que las muertes relacionadas con el frío en ese país han aumentado un 9% anual durante las últimas dos décadas.

A nivel nacional, el informe estima que 72,361 muertes fueron atribuidas al frío y 6,129 muertes atribuidas al calor anualmente, equivalentes a 40.1 y 3.4 por cada 100,000 personas por año.