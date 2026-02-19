Arremeten contra Boeing y directivos de la NASA por vuelo del Starliner

El nuevo jefe de la NASA arremetió el jueves contra Boeing y la agencia espacial por el vuelo fallido del Starliner que dejó a dos astronautas atrapados durante meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El administrador, Jared Isaacman, dijo que los problemas del Starliner se debieron a un liderazgo y una toma de decisiones deficientes en Boeing. También culpó a los directivos de la NASA por no haber intervenido para que Butch Wilmore y Suni Williams regresaran más rápidamente.

Los dos pilotos de pruebas, ya jubilados de la NASA, pasaron más de nueve meses en la estación antes de volver a ella con SpaceX el pasado mes de marzo.

Isaacman dijo que los problemas del Starliner deben comprenderse mejor y solucionarse antes de que se embarquen más astronautas.

Isaacman elevó la gravedad del problemático debut del astronauta del Starliner, declarándolo un “percance de tipo A”, algo que podría poner en peligro a la tripulación. Tanto en el desastre del Challenger como en el del transbordador espacial Columbia también hubo errores culturales y de liderazgo. Es un error que el Starliner no fuera designado percance grave desde el principio, dijo Isaacman, citando presiones internas para mantener a Boeing a bordo y los vuelos en marcha.

Foto suministrada por la NASA que muestra a los astronautas Butch Wilmore (izq) y Suni Williams en el vestíbulo entre la cápsula Harmony de la Estación Espacial Internacional y la nave Starlines de Boeing, el 13 de junio del 2024. (The Associated Press)

“Se trata simplemente de hacer lo correcto”, dijo. “Se trata de dejar las cosas claras”.

Los fallos de los propulsores y otros problemas estuvieron a punto de impedir que Wilmore y Williams llegaran a la estación espacial tras el despegue en 2024. Boeing sigue analizando los propulsores.

“Estuvimos a punto de tener un día realmente terrible”, dijo el Administrador Asociado de la NASA, Amit Kshatriya, refiriéndose a una posible pérdida de vidas humanas.

Boeing dijo que el informe de la NASA ayudará a la compañía a avanzar en la garantía de la seguridad de la tripulación, y subrayó que el programa Starliner continuaría.

No hay plazos para que Boeing pueda lanzar el Starliner en un vuelo de suministro, esencialmente otro vuelo de prueba para demostrar su seguridad antes de los vuelos de astronautas. La inmovilización deja a SpaceX como el único servicio estadounidense de taxi para astronautas.

“Boeing ha hecho progresos sustanciales en las acciones correctivas para los desafíos técnicos que encontramos y ha impulsado cambios culturales significativos en todo el equipo”, dijo Boeing en un comunicado.

Incluso antes del problemático vuelo de los astronautas, Boeing estaba luchando con los problemas del Starliner. El primer vuelo de prueba en 2019, sin nadie a bordo, terminó en la órbita equivocada y obligó a repetir la misión, que tuvo sus propias dificultades.

La NASA contrató a Boeing y SpaceX en 2014, tras la retirada de los transbordadores espaciales, para transportar a los astronautas hacia y desde el laboratorio orbital. Sus contratos ascienden a miles de millones. SpaceX acaba de enviar su 13ª tripulación a la estación espacial para la NASA desde 2020.

Kshatriya afirmó que la agencia espacial debe mejorar en el futuro.