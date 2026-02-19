NASA realiza segunda prueba al cohete que decidirá cuándo los astronautas volverán a la Luna

Cabo Canaveral, Florida - La NASA volvió a probar el combustible de su cohete lunar gigante este jueves, después de que unas fugas interrumpieran el ensayo general inicial y retrasaran el primer viaje lunar de astronautas desde hace más de medio siglo.

Por segunda vez este mes, los equipos de lanzamiento comenzaron a bombear más de 700 mil galones (2.6 millones de litros) de combustible superfrío en el cohete situado sobre su plataforma de lanzamiento.

Es la parte más crítica y difícil de la cuenta tras de dos días de prácticas. El resultado determinará si es posible el lanzamiento en marzo de la misión lunar Artemis II con cuatro astronautas.

Durante el ensayo de hace dos semanas, cantidades peligrosas de hidrógeno líquido superfrío se escaparon de las conexiones entre la plataforma y el cohete de 322 pies del Sistema de Lanzamiento Espacial. Los ingenieros sustituyeron un par de juntas y un filtro obstruido con la esperanza de superar la repetición de la prueba en el Centro Espacial Kennedy.

La NASA no fijará una fecha de lanzamiento para la misión Artemis II hasta que supere la demostración de carga de combustible. Como la última vez, la tripulación -tres estadounidenses y un canadiense- observó la prueba desde lejos.

Lo más pronto que los astronautas podrían volar es el 6 de marzo. Se convertirán en las primeras personas que vuelan a la Luna -haciendo un viaje de ida y vuelta de 10 días sin paradas- desde el Apolo 17 en 1972. No orbitarán ni aterrizarán.

La NASA lleva luchando contra las fugas de combustible de hidrógeno desde la época del transbordador espacial, que proporcionó muchos de los motores del SLS. El primer vuelo de prueba de Artemis, sin nadie a bordo, estuvo en tierra durante meses por fugas de hidrógeno antes de despegar finalmente en noviembre de 2022.

Pasar años entre vuelos agrava el problema, según el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, un empresario tecnológico que financió sus propios viajes a la órbita a través de SpaceX.

Con sólo dos meses en el cargo, Isaacman ya promete rediseñar las conexiones de combustible entre el cohete y la plataforma antes del próximo lanzamiento de Artemis III. Esta misión, para la que aún faltan algunos años, intentará que dos astronautas aterricen cerca del polo sur de la Luna.

“No lanzaremos a menos que estemos preparados y la seguridad de nuestros astronautas seguirá siendo la máxima prioridad”, declaró la semana pasada en X.

