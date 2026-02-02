NASA carga su cohete lunar en una prueba crucial para decidir cuándo despegarán los astronautas de Artemis

La NASA puso en marcha su nuevo cohete lunar en una prueba final el lunes, con la esperanza de enviar astronautas en un vuelo lunar tan pronto como el próximo fin de semana.

El equipo de lanzamiento comenzó a cargar el cohete de 322 pies con hidrógeno y oxígeno superfríos en el Centro Espacial Kennedy a última hora del mediodía. Más de 700,000 galones (2.6 millones de litros) tuvieron que fluir hacia los tanques y permanecer a bordo durante varias horas, imitando las etapas finales de una cuenta atrás real.

Lo único que faltaba en este ensayo general crítico era la tripulación. Los tres estadounidenses y un canadiense siguieron la acción desde Houston, sede del Centro Espacial Johnson, a casi 1,600 kilómetros de distancia. Han estado en cuarentena durante la última semana y media esperando el resultado de la cuenta regresiva.

La operación, que durará todo el día, determinará cuándo podrán despegar en el primer viaje lunar de una tripulación en más de medio siglo.

Con dos días de retraso debido a la ola de frío, la NASA programó los relojes de la cuenta atrás para que se detuvieran medio minuto antes de llegar a cero, justo antes del encendido de los motores. Los relojes empezaron a funcionar el sábado por la noche, dando a los controladores de lanzamiento la oportunidad de realizar todos los movimientos y solucionar cualquier problema persistente con el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial. Las fugas de hidrógeno mantuvieron el primer cohete SLS en la plataforma durante meses en 2022. Los responsables del lanzamiento confían en que los problemas hayan quedado atrás.

Si la demostración de carga de combustible sale bien, la NASA podría lanzar al comandante Reid Wiseman y a su tripulación a la Luna tan pronto como el domingo. El cohete debe estar volando antes del 11 de febrero o la misión se suspenderá hasta marzo. La agencia espacial sólo dispone de unos pocos días al mes para lanzar el cohete, y el frío extremo ya ha acortado en dos días la ventana de lanzamiento de febrero.

La misión, de casi 10 días de duración, enviará a los astronautas más allá de la Luna, alrededor de la misteriosa cara oculta y de vuelta a la Tierra, con el objetivo de probar el soporte vital de la cápsula y otros sistemas vitales. La tripulación no entrará en órbita lunar ni intentará alunizar.

La última vez que la NASA envió astronautas a la Luna fue durante el programa Apolo, en las décadas de 1960 y 1970. El nuevo programa Artemis aspira a una presencia lunar más sostenida, con la tripulación de Wiseman preparando el terreno para futuros alunizajes de otros astronautas.

