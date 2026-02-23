Desfile de planetas: conoce cuáles podrán ser vistos a finales de febrero

NUEVA YORK - Seis planetas se unirán en el cielo a finales de febrero, y la mayoría serán visibles a simple vista.

Es lo que se conoce como desfile planetario, que ocurre cuando varios planetas parecen alinearse en el cielo a la vez. Los planetas no están en línea recta, sino muy juntos a un lado del Sol.

Según la NASA, los observadores del cielo pueden ver dos o tres planetas tras la puesta de sol. Los grupos de cuatro o cinco planetas que pueden verse a simple vista son menos frecuentes y se producen cada pocos años. El año pasado hubo alineaciones de seis y siete planetas.

¿Cuándo serán visibles?

El sábado, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista si el cielo está despejado. Urano y Neptuno sólo podrán verse con prismáticos y telescopios.

¿A qué hora es mejor verlo?

Sal al exterior aproximadamente una hora después de la puesta de sol y aléjate de edificios altos y árboles que bloqueen la visión. Mira al cielo occidental y observa a Mercurio, Venus y Saturno cerca del horizonte. Júpiter estará más arriba, junto con Urano y Neptuno.

¿Cómo saber si has espiado a un miembro del desfile?

“Si parpadea, es una estrella. Si no parpadea, es un planeta”, afirma la científica planetaria Sara Mazrouei, del Politécnico de Humber (Canadá).

El desfile debería ser visible durante el fin de semana y en los días posteriores. Finalmente, Mercurio se retirará y se ocultará en el horizonte.

Al menos un planeta brillante es visible en la mayoría de las noches, según la NASA.

Vislumbrar muchos en el cielo a la vez es una forma divertida de conectar con astrónomos de siglos pasados, dijo la científica planetaria Emily Elizondo, de la Universidad Estatal de Michigan.

Los antiguos astrónomos solían dar sentido al universo “con sólo mirar las estrellas y los planetas”, dijo Elizondo, “algo que podemos hacer hoy en día”.

