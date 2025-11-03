Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
79°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Inusual hallazgo: detectan emisiones y ondas similares a la radio en reconocido cometa

Un equipo de investigación chino dio con posibles pistas sobre el funcionamiento del 12P/Pons-Brooks

3 de noviembre de 2025 - 9:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cometa 12P/Pons-Brooks. Foto: Istok/El Tiempo GDA (Captura de pantalla/El Tiempo GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El equipo de investigación del Observatorio Astronómico de Shanghái de la Academia China de Ciencias detectó emisiones de ondas inusuales en el cometa 12P/Pons-Brooks, un hallazgo que revela posibles pistas sobre el funcionamiento de este objeto estelar. 

RELACIONADAS

Según reportan medios como El Oriental, los científicos realizaron varios estudios utilizando el telescopio Tinnma. Una vez detectadas las señales, indicaron que el acontecimiento es clave para determinar el funcionamiento interno del astro y su recorrido. 

En las últimas investigaciones, el equipo del Observatorio Astronómico de Shanghái logró rastrear vapor de agua, confirmando que provenía del cometa.  

Además, el medio mencionado indicó que los hallazgos fueron publicados en la revista Astronomy & Astrophysics. 

¿Cuál es el origen del cometa 12P/Pons-Brooks?

El medio mencionado aclaró que se trata de un cuerpo celeste que hace parte del grupo de cometas de Halley. Estos orbitan el Sol en un tiempo aproximado de 70 años. 

Los astros tienen un comportamiento explosivo; en especial, el 12P/Pons-Brooks que se ha caracterizado por presentar frecuentes erupciones al expulsar inesperadas ráfagas de gas y polvo, ocasionado que su brillo aumente. 

Cabe aclarar que estos cometas contienen una gran variedad de compuestos que, al acercarse al Sol, provocan reacciones inesperadas. 

En general, los elementos que se encuentran en estado sólido pasan rápidamente a un estado gaseoso, saltándose la fase líquida. 

¿Por qué el cometa presenta este tipo de erupciones?

Según lo indicado por el medio, debido a que el gas se concentra en el interior del astro, es decir, su núcleo, al momento de atravesar la galaxia a alta velocidad y al acercarse al Sol, se activan los mecanismos de emisión. 

Las últimas investigaciones del Observatorio Astronómico, revelaron que el cometa 12P emitía grandes volúmenes de vapor de agua, en un rango mayor al de otros astros de su misma clase. 

Además, cuenta con alta presencia de amoníaco, un compuesto que vuelve al cometa más reactivo e impredecible, desencadenando así una serie de erupciones consecutivas. 

¿Qué es un cometa?

La NASA establece que se trata de grandes cuerpos compuestos por polvo y hielo que han orbitado alrededor del Sol desde épocas milenarias. 

Estos objetos ancestrales se caracterizan por contar con una larga cola, que contiene restos del sistema solar desde hace más de 4.600 años. 

La agencia de investigación espacial aclara que estos cuerpos pueden ubicarse más allá de la órbita de Neptuno, en lo que comúnmente se conoce como el Cinturón de Kuiper. 

Los astros que se encuentran en esta zona están catalogados como cometas de cortos períodos, con una cercanía al Sol de aproximadamente 200 años. 

También existen cometas que son parte de la Nube de Oort, ubicada a grandes distancias del sistema solar, en un área aproximadamente 50 veces más lejana que la constelación mencionada.

Tags
Breaking NewsEspacioChina
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: