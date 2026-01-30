La vuelta a la Luna tendrá que esperar: la NASA retrasa el despegue de Artemis II por el frío extremo

La NASA ha retrasado el próximo viaje de los astronautas a la Luna debido a las temperaturas cercanas al punto de congelación que se esperan en el lugar de lanzamiento.

La primera misión lunar Artemis con tripulación está prevista para el 8 de febrero, dos días más tarde de lo previsto.

La NASA tenía todo preparado para realizar el sábado una prueba de carga de combustible del cohete lunar de 98 metros, pero la suspendió a última hora del jueves debido al frío que se esperaba.

El cambio deja a la NASA con sólo tres días en febrero para enviar a cuatro astronautas alrededor de la Luna y de vuelta, antes de entrar en marzo.

“Cualquier retraso adicional daría lugar a un cambio de día a día”, dijo la NASA en un comunicado el viernes.

Los calefactores mantienen caliente la cápsula Orion encima del cohete, dijeron las autoridades, y los sistemas de purga del cohete también se están adaptando al frío.

El comandante Reid Wiseman y su tripulación permanecen en cuarentena en Houston y su llegada al Centro Espacial Kennedy de Florida es incierta.