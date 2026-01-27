Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Misteriosa materia oscura puede comprenderse mejor gracias a un nuevo mapa de galaxias lejanas

Creado con el telescopio espacial James Webb, podría arrojar luz sobre una sustancia que ayuda a mantener unido el universo

27 de enero de 2026 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen de la NASA muestra dos cúmulos masivos de galaxias captados previamente por el telescopio espacial James Webb de la NASA y el observatorio de rayos X Chandra, con zonas de posible materia oscura en azul. (NASA vía AP). (Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Un nuevo mapa de alta resolución de galaxias lejanas podría ayudar a los científicos a comprender una misteriosa sustancia invisible que ayuda a mantener unido el universo.

La materia ordinaria que nos rodea -estrellas, planetas y personas- constituye sólo el 5% del universo. Desde hace décadas, los investigadores esperan desmitificar lo que se conoce como materia oscura, un material que constituye algo más de una cuarta parte de nuestro universo. Otra fuerza igualmente misteriosa, la energía oscura, constituye el resto.

La materia oscura no absorbe ni emite luz, por lo que los científicos no pueden estudiarla directamente. Pero sí pueden observar cómo su gravedad deforma y curva la materia estelar que la rodea, por ejemplo, la luz de galaxias lejanas. Estudiando estas distorsiones en grandes extensiones del universo, los científicos pueden acercarse a desenmascarar la materia oscura y sus diversos escondites.

El telescopio espacial James Webb ha producido la imagen infrarroja más nítida y profunda del universo distante. Se conoce como "First Deep Field de Webb".Webb captó la señal de agua en el planeta gaseoso gigante WASP 96-b que orbita una estrella a 1,150 años luz de distancia. Por primera vez, se observa evidencia de nubes en la atmósfera de este exoplaneta.Esta imagen muestra el Quinteto de Stephan, una agrupación visual de cinco galaxias capturadas por el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) de Webb.
La NASA revela impresionantes imágenes del telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial James Webb ha producido la imagen infrarroja más nítida y profunda del universo distante. Se conoce como "First Deep Field de Webb". - NASA, ESA, CSA, STScI

El último mapa, creado con imágenes del telescopio espacial James Webb de la NASA, es el más detallado hasta la fecha sobre una porción de cielo tan grande. Tiene el doble de resolución que los anteriores intentos realizados con el telescopio espacial Hubble y capta cientos de miles de galaxias de los últimos 10,000 millones de años.

“Ahora podemos verlo todo con más claridad”, afirma Diana Scognamiglio, autora del estudio y miembro del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El último mapa, publicado el lunes en la revista Nature Astronomy, incluye información sobre nuevos cúmulos de galaxias y los hilos de materia oscura que los conectan. Pieza a pieza, estas estructuras ayudan a formar el esqueleto del universo. Los científicos pueden estudiar este mapa para ver cómo se ha ido agrupando la materia oscura a lo largo de miles de millones de años.

La materia oscura no influye mucho en el pedido de la comida del mediodía ni en el ritual nocturno para irse a la cama. Pero pasa silenciosamente por tu cuerpo todo el tiempo y ha dado forma al universo.

Como seres humanos, sentimos una curiosidad natural por saber de dónde venimos, y esa historia no puede contarse sin la materia oscura, según el astrofísico Rutuparna Das, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

“Nuestro hogar es el universo y queremos comprender cuál es su naturaleza”, afirmó Das, que no participó en el nuevo estudio.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
