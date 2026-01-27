Misteriosa materia oscura puede comprenderse mejor gracias a un nuevo mapa de galaxias lejanas

NUEVA YORK - Un nuevo mapa de alta resolución de galaxias lejanas podría ayudar a los científicos a comprender una misteriosa sustancia invisible que ayuda a mantener unido el universo.

La materia ordinaria que nos rodea -estrellas, planetas y personas- constituye sólo el 5% del universo. Desde hace décadas, los investigadores esperan desmitificar lo que se conoce como materia oscura, un material que constituye algo más de una cuarta parte de nuestro universo. Otra fuerza igualmente misteriosa, la energía oscura, constituye el resto.

La materia oscura no absorbe ni emite luz, por lo que los científicos no pueden estudiarla directamente. Pero sí pueden observar cómo su gravedad deforma y curva la materia estelar que la rodea, por ejemplo, la luz de galaxias lejanas. Estudiando estas distorsiones en grandes extensiones del universo, los científicos pueden acercarse a desenmascarar la materia oscura y sus diversos escondites.

El último mapa, creado con imágenes del telescopio espacial James Webb de la NASA, es el más detallado hasta la fecha sobre una porción de cielo tan grande. Tiene el doble de resolución que los anteriores intentos realizados con el telescopio espacial Hubble y capta cientos de miles de galaxias de los últimos 10,000 millones de años.

“Ahora podemos verlo todo con más claridad”, afirma Diana Scognamiglio, autora del estudio y miembro del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El último mapa, publicado el lunes en la revista Nature Astronomy, incluye información sobre nuevos cúmulos de galaxias y los hilos de materia oscura que los conectan. Pieza a pieza, estas estructuras ayudan a formar el esqueleto del universo. Los científicos pueden estudiar este mapa para ver cómo se ha ido agrupando la materia oscura a lo largo de miles de millones de años.

La materia oscura no influye mucho en el pedido de la comida del mediodía ni en el ritual nocturno para irse a la cama. Pero pasa silenciosamente por tu cuerpo todo el tiempo y ha dado forma al universo.

Como seres humanos, sentimos una curiosidad natural por saber de dónde venimos, y esa historia no puede contarse sin la materia oscura, según el astrofísico Rutuparna Das, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

“Nuestro hogar es el universo y queremos comprender cuál es su naturaleza”, afirmó Das, que no participó en el nuevo estudio.

