22 de septiembre de 2025
84°tormenta
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

NASA presenta a sus nuevos astronautas: solo 10 elegidos entre más de 8,000 solicitantes

Uno de ellos podría pisar Marte por primera vez y también en esta ocasión hubo más mujeres que hombres en una clase

22 de septiembre de 2025 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nuevos astronautas de la NASA listos para explorar el espacio.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cabo Cañaveral, Florida — La NASA presentó el lunes a sus nuevos astronautas: 10 científicos, ingenieros y pilotos de prueba elegidos entre más de 8,000 solicitantes para ayudar a explorar la Luna y posiblemente Marte.

Por primera vez, hubo más mujeres que hombres en una clase de astronautas de la NASA. Entre ellas se encontraban una geóloga que trabajó en el rover Curiosity Mars de la NASA, una ingeniera de SpaceX que voló en un vuelo espacial patrocinado por un multimillonario que contó con la primera caminata espacial privada del mundo y una ex directora de lanzamiento de SpaceX.

El grupo se someterá a dos años de entrenamiento antes de ser elegible para vuelos espaciales. El administrador interino Sean Duffy dijo que uno de ellos podría convertirse en la primera persona en pisar Marte.

Es la 24ª clase de astronautas de la NASA desde que los Mercury Seven originales hicieron su debut en 1959. La clase anterior fue en 2021.

Sólo 370 personas han sido seleccionadas por la NASA como astronautas, lo que la convierte en un grupo extraordinariamente pequeño y de élite compuesto en su mayoría por hombres. Las últimas incorporaciones, reveladas durante una ceremonia en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, se unirán a 41 astronautas estadounidenses activos que actualmente prestan servicio en el cuerpo.

El director de operaciones de vuelo de la NASA, Norm Knight, dijo que la competencia era dura y calificó a los recién llegados de ‘distinguidos’ y ‘excepcionales’.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. The AP es el único responsable de todo el contenido.

