Ataques de tiburón en Puerto Rico: ¿riesgo real o mito persistente?

Hipótesis sobre el responsable del ataque

“Nunca hubiera pensado que podría ser atacada por un tiburón, y encima mientras estaba cerca de la orilla en una playa súper concurrida”, relató la mujer, poniendo bajo lupa un fenómeno que, aunque extremadante raro en la isla, no es imposible.

“Es sumamente importante mantener la calma. El área donde se dio el incidente es un área usada históricamente por la gente, frecuentemente, todos los días y, que yo recuerde, no se había dado este tipo de incidente (que está bajo investigación). Así que no es algo que pensemos que va a pasar frecuentemente o que es un peligro para los bañistas. Se ve como un incidente aislado”, dijo.

Reiteró que las muestras se analizarán para determinar el organismo marino. Por tanto, al momento no se ha confirmado que se trate de un tiburón, como alegó la mujer en sus redes sociales. “Desconozco bajo qué circunstancias fue que se dio, pero deberían mantener la calma... No pareciera ser que sea algo más allá, sino un incidente aislado”, afirmó.

Especies de tiburones frecuentes

“Especies de tiburones en la isla, tenemos muchas. Lo que llaman el reef shark , el blacktip , tenemos tiburones martillo, el tiburón gata. Hay muchas especies de tiburones que son bien frecuentes en Puerto Rico. Son habitantes de nuestra costa. Como el ciudadano normalmente está en la playa, muchas veces no está consciente de todas las especies que tenemos”, dijo Jiménez Marrero.

Precisamente, Jiménez Marrero resaltó que en las costas y arrecifes no solo se pueden encontrar tiburones, sino muchas otras especies marinas. “Nosotros gozamos de tener una diversidad de especies de tiburones, y no son raras. No es extraño tener; al contrario, un arrecife saludable tiene que tener tiburones”, mencionó la bióloga, al abundar sobre los incidentes con tiburones en la isla.