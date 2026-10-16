Cachalote muerto en La Parguera fue impactado por una embarcación

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) confirmó este jueves que la necropsia realizada a una cría de cachalote (una especie de ballena) que fue encontrada muerta en el cayo Margarita, en Lajas, reveló que falleció tras recibir un golpe de una embarcación de gran tamaño.

El mamífero, de unos 17 pies de largo, fue impactado en la zona lateral derecha, lo que ocasionó su muerte. Según la agencia, el personal del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos y Bosque de Guánica determinó que debido a la magnitud del impacto, concluyeron que la cría fue golpeada y desgarrada por una embarcación de gran tamaño

“Esta es la segunda cría de cachalote encontrada aquí en la zona sur de Puerto Rico. Tuvimos uno en mayo, pero ese de mayo estaba muy descompuesto y no pudimos determinar causa de muerte. En esta ocasión esto era un macho de 17 pies, era un animal de uno a tres años, los dientes todavía los tenía de leche, sus huesitos todavía no estaban bien osificados, o sea que era un animal bastante joven, pero ya era un animal que comía por sí solo. No independiente, porque sí tiene que haber estado con su madre. Tenía contenido estomacal y tenía los picos del calamar, que nos indican que era un animal que ya estaba comiendo sólido”, explicó a El Nuevo Día la doctora Grisel Rodríguez, quien, junto a la doctora Anita Jiménez, tuvo a su cargo la necropsia.

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Rodríguez mencionó que el animal presentó un impacto en la parte lateral, en la zona del pedúnculo, ubicada en el tronco de la cola. Ese impacto le causó una hemorragia y también afectó el riñón derecho de la cría. Como parte de las pruebas realizadas al cadáver, se tomaron muestras para hacer estudios más especializados. También se encontraron marcas de impacto en el dorso.

Según Rodríguez, esta especie es común en Puerto Rico, en zonas profundas. Los cachalotes se distinguen por donde comen, en las zonas profundas, a miles de pies de profundidad, solo subiendo a la superficie para respirar y descansar. Es en esos momentos donde pueden darse accidentes con estos animales, pues las embarcaciones que pasan por la zona pueden herirlos fácilmente o matarlos. Un cachalote adulto puede alcanzar hasta 30 pies de largo, por lo que las heridas, en la mayoría de los casos, se deben a impactos con grandes embarcaciones y no botes recreacionales.

“Contando todas las especies, este sería el animal número 12 que hemos encontrado impactados este año, incluyendo manatíes y delfines. Un problema a nivel mundial es el impacto de las ballenas grandes con buques y por eso existen regulaciones y se le da educación continua también a los capitanes de estas embarcaciones para que estén pendientes de la especie. Nosotros no tenemos unas poblaciones muy grandes en Puerto Rico de cachalotes, pero sí están presentes y sí sabemos de poblaciones en el sur de Puerto Rico principalmente y en el este”, añadió Rodríguez.

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