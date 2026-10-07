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Cifra récord: DRNA contabiliza 1,554 licencias de pesca comercial vigentes

La agencia redujo de seis meses a menos de 60 días el plazo para completar las renovaciones

7 de octubre de 2026 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre los participantes en la pesca que pueden ser elegibles para el incentivo económico figuran los pescadores certificados, negocios de pesca comercial, negocios de pesca “charter”/por alquiler, operaciones de acuicultura calificadas, procesadores y otras empresas relacionadas con la pesca, como el cebo marino y los equipos marinos.
Quiles dijo que seguirán trabajando para atender, con premura, las necesidades de los pescadores. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó este miércoles que la Oficina de Licencias y Permisos Forestales, Vida Silvestre y Pescadería tiene registrada una cifra récord de 1,554 licencias de pesca comercial en Puerto Rico.

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También, anunció que se ha recortado el tiempo de entrega de las licencias de renovación, de seis meses a menos de 60 días. Este trámite tiene que pasar por la evaluación del personal técnico adscrito al Laboratorio de Investigaciones Pesqueras con relación a multas y/o entrega de datos estadísticos.

“La política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González, es agilizar los procesos en todas las agencias, incluyendo el DRNA. Como parte de este esfuerzo, personal de la Oficina de Licencias y Permisos Forestales, Vida Silvestre y Pescadería, en conjunto con técnicos del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras, han agilizado la evaluación y/u otorgación de licencias para la pesca en nuestra isla”, dijo Quiles, en comunicado de prensa.

“Hoy, tenemos 1,554 licencias de pesca comercial vigentes, una cantidad, en comparación con los pescadores ‘bonafide’ hábiles, que, no solo es impresionante, si no que se veía en años”, añadió.

Al 15 de septiembre, había 144 licencias de pescador comercial principiantes vigentes, así como 1,410 de pescador comercial a tiempo completo y 232 permisos de pesca comercial.

“Cada uno de estos procesos se realizan bajo el amparo de los articulados detallados en la Ley 278 de 29 de noviembre de 1988 (Ley de Pesquerías de Puerto Rico), según enmendada, y el Reglamento Número 7949 de 24 de noviembre de 2010, mejor conocido como el Reglamento de Pesca de Puerto Rico. Agradecemos a nuestro personal que ha hecho una labor encomiable, así como a los pescadores. Continuaremos trabajando para atender, con premura, las necesidades de nuestros pescadores, conforme a la ley y reglamentación vigente”, puntualizó.

iconReferencias
Ley de Pesquerías de Puerto Rico
Por: Gobierno de Puerto Rico
Reglamento de Pesca de Puerto Rico
Por: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Tags
PescaPescadoresDRNAWaldemar Quiles PérezVida marina
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