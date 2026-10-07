Cifra récord: DRNA contabiliza 1,554 licencias de pesca comercial vigentes

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó este miércoles que la Oficina de Licencias y Permisos Forestales, Vida Silvestre y Pescadería tiene registrada una cifra récord de 1,554 licencias de pesca comercial en Puerto Rico.

También, anunció que se ha recortado el tiempo de entrega de las licencias de renovación, de seis meses a menos de 60 días. Este trámite tiene que pasar por la evaluación del personal técnico adscrito al Laboratorio de Investigaciones Pesqueras con relación a multas y/o entrega de datos estadísticos.

“La política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González, es agilizar los procesos en todas las agencias, incluyendo el DRNA. Como parte de este esfuerzo, personal de la Oficina de Licencias y Permisos Forestales, Vida Silvestre y Pescadería, en conjunto con técnicos del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras, han agilizado la evaluación y/u otorgación de licencias para la pesca en nuestra isla”, dijo Quiles, en comunicado de prensa.

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“Hoy, tenemos 1,554 licencias de pesca comercial vigentes, una cantidad, en comparación con los pescadores ‘bonafide’ hábiles, que, no solo es impresionante, si no que se veía en años”, añadió.

Al 15 de septiembre, había 144 licencias de pescador comercial principiantes vigentes, así como 1,410 de pescador comercial a tiempo completo y 232 permisos de pesca comercial.