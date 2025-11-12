Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de noviembre de 2025
86°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Descubren una nueva especie de abeja con “cuernos demoníacos” en el oeste de Australia

El insecto fue denominado “Megachile (Hackeriapis) lucifer”

12 de noviembre de 2025 - 10:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Abeja nativa con diminutos cuernos que le dan un aspecto "demoníaco". (Profesora Kit Prendergast)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una investigadora australiana ha identificado una nueva especie de abeja nativa con diminutos cuernos que le dan un aspecto “demoníaco”, durante un estudio en la región minera de Goldfields, en el oeste del país, según informó este martes la Universidad Curtin.

RELACIONADAS

El insecto, denominado “Megachile (Hackeriapis) lucifer”, toma su nombre del término latino lucifer (“portador de luz”) y, de forma lúdica, del personaje de la popular serie de televisión del mismo nombre, precisó la institución, con sede en Perth (oeste de Australia).

“La hembra tenía unos pequeños cuernos en la cara. En ese momento estaba viendo la serie ‘Lucifer’ y el nombre simplemente encajaba. Además, soy gran fan del personaje”, explicó la investigadora Kit Prendergast, autora del hallazgo, citada en el comunicado.

La científica precisó que las pruebas de ADN confirmaron que los ejemplares macho y hembra que encontró pertenecían a la misma especie y que no coincidían con ninguna registrada en las bases de datos ni en las colecciones de museos.

El hallazgo, publicado en la revista “Journal of Hymenoptera Research” (Revista de Investigación sobre Himenópteros), centrada en este tipo de insectos, es el primero en más de veinte años dentro de este grupo de abejas, y pone de relieve lo poco que aún se conoce sobre los polinizadores nativos australianos.

“Esto demuestra que todavía hay vida por descubrir, incluso en zonas amenazadas por la minería, como Goldfields”, señaló Prendergast, quien advirtió que la nueva abeja y la flor que poliniza, la “Marianthus aquilonarius”, una especie nativa de Australia en peligro crítico, podrían estar en riesgo por la pérdida de hábitat y el cambio climático.

La región de Goldfields, que se encuentra en el interior del estado de Australia Occidental, a unos 600 kilómetros al este de Perth, es un importante centro de extracción de oro, níquel y otros minerales, pero también alberga ecosistemas únicos, con extensas áreas de matorral y desierto, donde sobreviven especies de flora y fauna endémicas.

Según alertó la investigadora, “muchas empresas mineras aún no realizan estudios sobre las abejas nativas, por lo que podríamos estar perdiendo especies sin siquiera saber que existen”.

El descubrimiento coincide con la Semana Australiana de los Polinizadores, que celebra la importancia de las abejas, mariposas y otros insectos en el mantenimiento de los ecosistemas y la producción de alimentos.

Tags
Breaking NewsAustralia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: