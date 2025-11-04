Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
83°bruma
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cómo crear un hábitat seguro para orugas y otros insectos beneficiosos en tu jardín

Estas criaturas necesitan un hogar seguro donde descansar, esconderse y reproducirse

4 de noviembre de 2025 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una mariposa tigre oriental se posa en una flor en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle de Minnesota en Bloomington, Minnesota. (Jeff Christensen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Si eres como la mayoría de los jardineros bien intencionados, es posible que pienses mucho en sembrar las plantas “adecuadas” para nutrir a los polinizadores y otras formas de vida silvestre, con néctar, polen, semillas y frutas. Pero ¿has pensado en el hábitat de esos animales?

RELACIONADAS

Además de sustento, los insectos y criaturas beneficiosas necesitan un hogar seguro donde descansar, esconderse, reproducirse y transformarse en pupas.

Un área crucial para sus ciclos de vida es alrededor de la base de los árboles.

“Hablamos de la importancia de los árboles (nativos) en la generación de las orugas que impulsan la red alimentaria”, me dijo la última vez que hablamos Doug Tallamy, entomólogo y autor de exitosos libros como “Nature’s Best Hope” (“La mejor esperanza de la naturaleza”) y “Bringing Nature Home” (“Llevar la naturaleza a casa”).

“Pero esas orugas caen del árbol y se transforman en pupas en el suelo. Y la forma en que diseñamos el paisaje bajo esos árboles determina si esas orugas sobrevivirán o no”, expresó.

La gran camada XIV, que emerge cada 17 años, protagonizó un espectacular fenómeno natural con miles de millones de cigarras periódicas surgiendo.La cigarras periódicas han llegado al este de Estados Unidos, incluyendo Georgia, el sur de Ohio, Kentucky, Cape Cod en Massachusetts y Long Island, Nueva York.De acuerdo con la revista, las cigarras periódicas son exclusivas de Norteamérica.
1 / 24 | Del suelo a las copas de los árboles: el renacer de la cigarra periódica en Estados Unidos. La gran camada XIV, que emerge cada 17 años, protagonizó un espectacular fenómeno natural con miles de millones de cigarras periódicas surgiendo. - Carolyn Kaster

Dando un “aterrizaje suave”

Entonces, ¿cómo diseñamos el paisaje bajo nuestros árboles? Levanta la mano si tu césped llega justo hasta sus troncos.

En cambio, Tallamy dice: “queremos áreas no compactadas donde no caminemos, lo que significa (plantar) camas alrededor de nuestros árboles. Si cortas el césped o caminas debajo de ellos, aplastarás a todas esas orugas”.

Las orugas alimentan a las aves, que brindan servicios de control de plagas en nuestros jardines al alimentar a sus crías con miles de insectos cada año. También son una fuente de alimento crucial para reptiles y arañas. Y ellas mismas devoran plagas del jardín como los pulgones.

Más adelante en su vida, se transforman en polillas y mariposas, convirtiéndose en importantes polinizadores de flores, frutas y vegetales. Crear un “aterrizaje suave” para ellas, al mismo tiempo que se proporciona hábitat para abejas nativas, luciérnagas, escarabajos y otros insectos beneficiosos, es esencial para un ecosistema saludable. Y es fácil de hacer si se siguen dos sencillos pasos.

Cómo hacerlo

Para empezar, permite que las hojas descansen directamente bajo los árboles, donde caen. Esas orugas en proceso de transformarse en pupas se acomodarán en su manta natural, y tú te ahorrarás el trabajo de rastrillar.

¿Se acerca el fin de los insectos?

¿Se acerca el fin de los insectos?

Estos científicos documentan lo que consideran el peor episodio de extinción desde los dinosaurios.

Luego, plantas cubiertas vegetales y otras plantas bajo la copa del árbol, que es el área superior que se extiende a lo ancho del árbol de punta a punta de las ramas. “Elige plantas que vayan a apoyar la red alimentaria, las que compartirán más energía con otros seres vivos”, aconseja Tallamy.

Eso significa optar por helechos, flox de bosque, juncias y otras cubiertas vegetales nativas, arbustos y plantas perennes.

Introduce tu código postal en el buscador de plantas nativas de la Federación Nacional de Vida Silvestre para saber qué plantas son las más adecuadas para tu región, según la investigación de Tallamy.

Tags
Breaking NewsInsectosjardineríaMariposasAbejasPolen
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: