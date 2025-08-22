Desde Bayamón para el mundo: Tommy, el hipopótamo más longevo, llega a los 53 años

El Parque de las Ciencias celebrará este domingo una ocasión histórica y entrañable: el cumpleaños número 53 de Tommy, el hipopótamo más longevo del mundo bajo cuidado humano.

El evento, abierto al público y lleno de actividades educativas y recreativas, será también una oportunidad para destacar el compromiso del parque y su santuario con la conservación y el bienestar animal.

Tommy, uno de los residentes más queridos del Santuario de Animales del Parque de las Ciencias, llegó a Puerto Rico en 1972. Hoy, con más de medio siglo de vida, es símbolo de resistencia, cariño y esperanza.

A pesar de sus condiciones propias de la edad, como la artritis y las cataratas, Tommy goza de una calidad de vida excepcional gracias a la atención especializada que recibe diariamente: una dieta balanceada de frutas, vegetales y alfalfa, baños refrescantes y momentos de juego en su piscina forman parte de su rutina.

En un comunicado de prensa, el Parque de las Ciencias reafirmó su compromiso con la conservación y el bienestar animal al destacar la labor de su Santuario de Animales en Puerto Rico.

Actualmente, el alberga 183 animales rescatados, muchos de ellos llegaron heridos, abandonados o no aptos para regresar a la vida silvestre, indica el comunicado de prensa.

Este esfuerzo incansable, llevado a cabo por un equipo multidisciplinario liderado por el veterirario José Trujillo, herpetólogos, biólogos, microbiólogos, tecnólogos veterinarios y cuidadores especializados, tiene como misión ofrecer un hogar permanente y garantizar el bienestar integral de cada uno de sus residentes.

“Cada animal aquí tiene una historia de lucha y esperanza. Nuestro deber es brindarles una segunda oportunidad y, al mismo tiempo, educar al público sobre la importancia de proteger y respetar la vida animal”, expresó el equipo del Santuario y COE de Toroverde, Jorge Jorge Flores.

El santuario se dedica todos los días a limpieza profunda de hábitats, alimentación balanceada y monitoreada, grooming y enriquecimiento ambiental, atención clínica y tratamientos médicos y rehabilitación y programas de liberación en casos aptos.

Además, el Parque de las Ciencias cumple un rol educativo fundamental, orientando a los visitantes sobre la conservación ambiental, responsabilidad humana y protección de la fauna nativa.

“El bienestar animal es responsabilidad de todos. Invitamos a las familias puertorriqueñas a unirse a esta misión y a celebrar con nosotros el cumpleaños de Tommy, símbolo de resiliencia y esperanza”, añadieron los portavoces del Parque.