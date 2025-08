Esta vez, la periodista debía entregarle al alcalde de San Juan, Miguel Romero , uno de los objetos que llevó al espacio. Según contó, se trataba de “algo que no se podía perder, que no se podía dañar y que debía cuidar como un tesoro porque es un tesoro, es la medalla del Quinto Centenario de San Juan”.

“Qué emoción. Significa mucho para mí. Disculpen que me emocione, pero es que significa mucho para mí el que ustedes estén aquí, el cariño, y me recuerda lo importante de lo que se hizo y se va a seguir haciendo ahora. La misión comenzó cuando esa cápsula aterrizó, demostrarles a todos ustedes que no importa lo que pasen en la vida, ustedes pueden lograr todos sus sueños. Van a haber piedras en el camino, van a suceder cosas que ustedes no pensaban, pero confíen mucho en Dios y en ustedes, que ustedes pueden, y yo sé que vamos a ver a muchos niños, jóvenes, hombres y mujeres que van a cumplir todos sus sueños”, subrayó sin poder contener el llanto.