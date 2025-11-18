Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
80°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El histórico SS United States se convertirá en un arrecife artificial frente a Florida

Las autoridades del condado de Okaloosa anunciaron el martes que esperan hundir el barco a principios de 2026

18 de noviembre de 2025 - 4:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - The SS United States travels along the Hudson River as it begins its first voyage to Europe from New York, July 3, 1952, with the view of the Midtown Manhattan skyline including the Empire State Building at center right. (AP Photo/Jack Harris, File) (Jack Harris)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un trasatlántico histórico se convertirá en el mayor arrecife artificial del mundo tras su hundimiento frente a la costa del Golfo de México, en el estado de la Florida a principios del próximo año.

RELACIONADAS

Las autoridades del condado de Okaloosa anunciaron el martes que esperan hundir el SS United States a principios de 2026 a unas 22 millas náuticas al suroeste de Destin y a 32 millas náuticas al sureste de Pensacola.

El buque de casi 305 metros de eslora, que batió el récord de velocidad transatlántica en su viaje inaugural en 1952, ha pasado la mayor parte de este año en el puerto de Mobile, Alabama, donde ha sido limpiado para eliminar sustancias químicas, cables, plásticos y cristales.

Asociación regional

La ubicación definitiva del barco se eligió en el marco de un acuerdo con las autoridades turísticas de Pensacola, que aportan $1.5 millones al proyecto, y la Coastal Conservation Association Florida, que aporta otros $500,000. Las autoridades habían estado considerando otras dos ubicaciones, incluida una que habría situado el barco más al este y más cerca de Panama City Beach.

“Esta colaboración fomentará increíbles aventuras para generaciones de visitantes y creará una economía turística que beneficiará al estado y a toda la región del noroeste de Florida”, declaró en un comunicado el Presidente de la Junta del Condado de Okaloosa, Paul Mixon.

Las contribuciones se utilizarán para transformar el SS United States en un arrecife artificial y financiar una campaña de marketing de varios años. El acuerdo forma parte del plan de 10,1 millones de dólares del condado de Okaloosa para adquirir, trasladar, limpiar y hundir el buque, que incluye un millón de dólares para un museo en tierra destinado a promover la historia del barco.

Una vez en su lugar, el SS United States se asentará a una profundidad de unos 180 pies, pero el buque es tan alto que las cubiertas superiores estarán a unos 60 pies de la superficie, lo que lo hará atractivo tanto para buceadores principiantes como experimentados. El arrecife artificial también estará a unas 12 millas náuticas del USS Oriskany, otro popular destino de buceo que se hundió en 2006.

El SS United States se unirá a los más de 500 arrecifes artificiales del condado de Okaloosa, que incluyen una docena de pecios de barcos más pequeños.

“La transformación de la SS de Estados Unidos en el mayor arrecife artificial del mundo brinda una oportunidad única para dar a conocer toda nuestra región en la escena internacional”, declaró Darien Schaefer, Presidente y Director General de Visit Pensacola.

El nuevo arrecife artificial proporcionará un hábitat esencial para la vida marina, lo que llevó a la Coastal Conservation Association Florida a realizar su mayor donación en los 40 años de historia de la organización.

“Es una oportunidad única de contribuir a la creación del mayor arrecife artificial del mundo”, declaró en un comunicado Brian Gorski, Director Ejecutivo de CCA Florida.

ARCHIVO - El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el miércoles 19 de febrero de 2025. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo)
ARCHIVO - El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el miércoles 19 de febrero de 2025. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo) (Matt Rourke)

Largo viaje

El SS United States llegó a Alabama a principios de marzo tras un remolque de 12 días desde el río Delaware de Filadelfia, donde ha pasado casi tres décadas. El condado de Okaloosa se hizo con su propiedad después de que el pasado octubre se resolviera una disputa sobre el alquiler entre la entidad que supervisa el barco y su propietario.

Varios grupos han intentado restaurar el SS United States a lo largo de los años, pero todos los planes se abandonaron finalmente debido a su elevado coste. Recientemente, la creciente atención de los medios de comunicación ha generado más llamamientos para preservar el barco, y un grupo llamado New York Coalition presentó una demanda ante el tribunal federal de Pensacola pidiendo a un juez que detuviera el hundimiento de un buque de tanta importancia histórica.

Pero las autoridades del condado de Okaloosa han afirmado que impedir que el SS United States se convierta en un arrecife sólo serviría para enviarlo al desguace.

El buque, que es más de 100 pies más largo que el RMS Titanic, fue una vez considerado un faro de miles de tropas estadounidenses. En su viaje inaugural, el buque alcanzó una velocidad media de 36 nudos, o algo más de 41 mph (66 kph), informó The Associated Press desde a bordo.

El buque cruzó el Océano Atlántico en tres días, 10 horas y 40 minutos, superando en 10 horas al RMS Queen Mary. A día de hoy, el SS United States ostenta el récord de velocidad transatlántica para un transatlántico.

Tags
Breaking NewsArrecifes de coralFlorida
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: