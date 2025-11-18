El histórico SS United States se convertirá en un arrecife artificial frente a Florida

Un trasatlántico histórico se convertirá en el mayor arrecife artificial del mundo tras su hundimiento frente a la costa del Golfo de México, en el estado de la Florida a principios del próximo año.

Las autoridades del condado de Okaloosa anunciaron el martes que esperan hundir el SS United States a principios de 2026 a unas 22 millas náuticas al suroeste de Destin y a 32 millas náuticas al sureste de Pensacola.

El buque de casi 305 metros de eslora, que batió el récord de velocidad transatlántica en su viaje inaugural en 1952, ha pasado la mayor parte de este año en el puerto de Mobile, Alabama, donde ha sido limpiado para eliminar sustancias químicas, cables, plásticos y cristales.

Asociación regional

La ubicación definitiva del barco se eligió en el marco de un acuerdo con las autoridades turísticas de Pensacola, que aportan $1.5 millones al proyecto, y la Coastal Conservation Association Florida, que aporta otros $500,000. Las autoridades habían estado considerando otras dos ubicaciones, incluida una que habría situado el barco más al este y más cerca de Panama City Beach.

“Esta colaboración fomentará increíbles aventuras para generaciones de visitantes y creará una economía turística que beneficiará al estado y a toda la región del noroeste de Florida”, declaró en un comunicado el Presidente de la Junta del Condado de Okaloosa, Paul Mixon.

Las contribuciones se utilizarán para transformar el SS United States en un arrecife artificial y financiar una campaña de marketing de varios años. El acuerdo forma parte del plan de 10,1 millones de dólares del condado de Okaloosa para adquirir, trasladar, limpiar y hundir el buque, que incluye un millón de dólares para un museo en tierra destinado a promover la historia del barco.

Una vez en su lugar, el SS United States se asentará a una profundidad de unos 180 pies, pero el buque es tan alto que las cubiertas superiores estarán a unos 60 pies de la superficie, lo que lo hará atractivo tanto para buceadores principiantes como experimentados. El arrecife artificial también estará a unas 12 millas náuticas del USS Oriskany, otro popular destino de buceo que se hundió en 2006.

El SS United States se unirá a los más de 500 arrecifes artificiales del condado de Okaloosa, que incluyen una docena de pecios de barcos más pequeños.

“La transformación de la SS de Estados Unidos en el mayor arrecife artificial del mundo brinda una oportunidad única para dar a conocer toda nuestra región en la escena internacional”, declaró Darien Schaefer, Presidente y Director General de Visit Pensacola.

El nuevo arrecife artificial proporcionará un hábitat esencial para la vida marina, lo que llevó a la Coastal Conservation Association Florida a realizar su mayor donación en los 40 años de historia de la organización.

“Es una oportunidad única de contribuir a la creación del mayor arrecife artificial del mundo”, declaró en un comunicado Brian Gorski, Director Ejecutivo de CCA Florida.

ARCHIVO - El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el miércoles 19 de febrero de 2025. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo) (Matt Rourke)

Largo viaje

El SS United States llegó a Alabama a principios de marzo tras un remolque de 12 días desde el río Delaware de Filadelfia, donde ha pasado casi tres décadas. El condado de Okaloosa se hizo con su propiedad después de que el pasado octubre se resolviera una disputa sobre el alquiler entre la entidad que supervisa el barco y su propietario.

Varios grupos han intentado restaurar el SS United States a lo largo de los años, pero todos los planes se abandonaron finalmente debido a su elevado coste. Recientemente, la creciente atención de los medios de comunicación ha generado más llamamientos para preservar el barco, y un grupo llamado New York Coalition presentó una demanda ante el tribunal federal de Pensacola pidiendo a un juez que detuviera el hundimiento de un buque de tanta importancia histórica.

Pero las autoridades del condado de Okaloosa han afirmado que impedir que el SS United States se convierta en un arrecife sólo serviría para enviarlo al desguace.

El buque, que es más de 100 pies más largo que el RMS Titanic, fue una vez considerado un faro de miles de tropas estadounidenses. En su viaje inaugural, el buque alcanzó una velocidad media de 36 nudos, o algo más de 41 mph (66 kph), informó The Associated Press desde a bordo.

El buque cruzó el Océano Atlántico en tres días, 10 horas y 40 minutos, superando en 10 horas al RMS Queen Mary. A día de hoy, el SS United States ostenta el récord de velocidad transatlántica para un transatlántico.