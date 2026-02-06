Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hallazgo inédito: descubren en China un dinosaurio con púas de puercoespín de 125 millones de años

Se trata de una nueva especie de herbívoro

6 de febrero de 2026 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El descubrimiento se publica este mismo viernes en la revista ‘Nature Ecology & Evolution’. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una nueva especie de dinosaurio herbívoro, que, hace 125 millones años, contaba con púas comparables a las del puercoespín actual, ha sido descubierta en China, informó este viernes el centro de investigaciones francés CNRS.

RELACIONADAS

En un comunicado, el CNRS aseguró que “hasta ahora, no existía ninguna prueba que atestiguara la existencia de tales púas en los dinosaurios” y detalló que los científicos han bautizado a esta nueva especie como ‘Haolong dongi’ en honor a Dong Zhiming, pionero de la paleontología china.

El descubrimiento se publica este mismo viernes en la revista ‘Nature Ecology & Evolution’.

El hallazgo en China de la piel fosilizada de un espécimen joven de iguanodonte del cretáceo “excepcionalmente bien conservada” dio pie a los científicos del CNRS y sus socios internacionales para el uso de “escaneos de rayos X y cortes histológicos de alta resolución”.

Los investigadores lograron entonces “observar células cutáneas preservadas desde hace 125 millones de años”, las cuales indicaban “la presencia de púas huecas y córneas en gran parte de su cuerpo”, comparables a las de los puercoespines actuales por su función de disuasión.

Estas protuberancias demuestran además un mecanismo de defensa evolutivo inédito hasta ahora en los iguanodonte, un grupo de dinosaurios que, dependiendo de la especie, podían medir entre 6 y 10 metros de largo y pesar varias toneladas.

El estudio apunta a que las púas desempeñaban un papel en la termorregulación (al ser huecas, podrían haber ayudado a disipar el calor o absorberlo) o en la percepción sensorial (para detectar movimientos o cambios en el entorno).

“Dado que el espécimen de ‘Haolong dongi’ es juvenil, queda por determinar si estas púas también estaban presentes en los adultos”, señaló el CNRS

Tags
Breaking NewsChina Dinosaurios
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: