18 de noviembre de 2025
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La nueva maravilla de Venecia es un delfín salvaje y acrobático

Mimmo ha encantado, pero su persistente presencia en la concurrida Dársena de San Marcos pone en peligro su seguridad

18 de noviembre de 2025 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mimmo (UGC)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Venecia ha quedado encantada con un visitante reciente: un acrobático delfín salvaje. El sentimiento parece ser mutuo -hasta ahora se niega a marcharse-, pero la proximidad con los humanos le ha puesto en peligro.

El delfín apodado Mimmo lleva meses deleitando a turistas y venecianos con sus acrobáticas volteretas. Ahora los expertos están impacientes por trasladarlo a aguas abiertas, sobre todo después de comprobar que las heridas indicaban que el delfín había sido golpeado probablemente por la hélice de un barco.

El sábado, varios organismos utilizaron dispositivos acústicos de baja intensidad para alejar a Mimmo de la concurrida bahía de San Marcos, y funcionó brevemente. Pero el delfín volvió al cabo de una hora, como temían los expertos.

“Es muy preocupante porque es un punto caliente con mucho tráfico de embarcaciones”, dijo Guido Pietroluongo, veterinario del equipo de respuesta de emergencia para delfines, ballenas y marsopas varados de la Universidad de Padua, conocido por las siglas CERT.

La Dársena de San Marcos, la extensión de agua poco profunda frente a la Plaza de San Marcos que conecta con los canales de la Giudecca y el Gran Canal, es muy transitada por transbordadores, vaporetti, taxis acuáticos y embarcaciones privadas.

Durante la fallida operación, los expertos confirmaron que Mimmo había sufrido lesiones superficiales, probablemente causadas por la hélice de un barco, dijo Pietroluongo. Era la primera vez que observaban lesiones en el delfín, y se espera que sus heridas cicatricen por completo. Pero los expertos están preocupados por su seguridad continuada tan cerca de la actividad humana.

Según Pietroluongo, no tienen previsto tomar medidas inmediatas y esperan que las temperaturas más frías de la estación le atraigan a él y a sus presas fuera de la laguna, hacia aguas más cálidas.

La llegada de Mimmo a la laguna veneciana se registró el 23 de julio y, según los expertos, la criatura costera probablemente siguió a un banco de peces hasta las aguas salobres separadas del mar abierto por islas barrera. El apodo de Mimmo se debe al instructor de vela que lo vio por primera vez frente a la ciudad pesquera de Chioggia, en la laguna veneciana.

Mimmo sigue el patrón de los llamados “solitarios sociales”, normalmente delfines macho jóvenes que se separan de la manada para alimentarse o por razones sociales y luego entran en contacto con el mundo humano, explicó Sandro Mazzariol, veterinario del CERT.

“Se han documentado unos 100 casos en todo el mundo en los que estos animales están absolutamente tranquilos y se mantienen sanos a pesar de no interactuar con sus congéneres”, afirma Mazzariol en un vídeo publicado en Facebook.

Los avistamientos de delfines en Venecia son raros, pero no insólitos, afirma Mazzariol.

El incidente más reciente afectó a una pareja de delfines listados avistados en febrero de 2021 que fueron guiados rápidamente de vuelta a mar abierto con dispositivos acústicos. Nunca regresaron.

Mimmo ha sido vigilado de cerca durante su estancia en la laguna, y se ha informado de que goza de buena salud y nutrición, ya que se alimenta con una dieta digna de cualquier turista veneciano: salmonetes, lubinas y doradas. Su comportamiento también se ha considerado normal, incluidas sus juguetonas volteretas.

El equipo de la Universidad de Padua ha estado saliendo semanalmente para controlar al animal, y reciben actualizaciones periódicas de los ciudadanos que comparten avistamientos, incluidas fotos y vídeos.

Las autoridades advierten a ciudadanos y navegantes de que no alimenten al delfín ni interactúen con él, lo que constituye un delito. Los delfines están protegidos por la legislación italiana, comunitaria e internacional. Pero el hecho de que la fama de Mimmo se extienda es parte del problema.

“El delfín se ha convertido en una atracción. Los barcos que se detienen a observarlo pueden estresar al animal”, afirma Pietroluongo.

Breaking NewsDelfinesVeneciaItalia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
