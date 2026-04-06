Liberan en Ucrania a cientos de murciélagos rescatados durante la guerra

Kiev, Ucrania - Cuando cae la noche sobre un parque natural a las afueras de Kiev, los niños se agolpan alrededor de voluntarios que abren cuidadosamente bolsas de tela y liberan murciélagos en la penumbra.

A medida que cada uno de ellos levanta el vuelo, más de 1,000 espectadores animan y aplauden: familias, soldados fuera de servicio y aficionados a los murciélagos, algunos de ellos ataviados con trajes góticos.

Cientos de murciélagos, muchos de ellos rescatados de zonas devastadas por la guerra en el este del país, fueron liberados a última hora del sábado en uno de los múltiples actos programados en toda Ucrania para coincidir con la llegada de la primavera.

“Esto es importante para nosotros como organización porque estos animales están en la lista roja de animales en peligro de extinción. Preservarlos es muy importante”, afirma Anastasiia Vovk, voluntaria del Centro Ucraniano de Rehabilitación de Murciélagos, que organizó la liberación.

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Las 28 especies de murciélagos de Ucrania están catalogadas como animales protegidos debido al declive de sus poblaciones.

Para muchos asistentes, el acontecimiento supuso un alivio y una excusa para salir en familia tras un duro invierno marcado por temperaturas bajo cero, ataques nocturnos con misiles y aviones no tripulados rusos y cortes de electricidad.

A última hora del sábado, los niños, muchos de ellos con camisetas y gorras de murciélagos, observaron cómo los voluntarios les daban gusanos de la harina con pinzas antes de soltarlos. Algunos pudieron ponerse guantes y manipular los murciélagos.

“La vida sigue a pesar de la guerra”, dijo Oleksii Beliaiev, un vecino de Kiev de 54 años que asistió con su familia. “La guerra es lo principal ahora mismo, pero también tiene que haber algo más”.

Beliaiev dirige un pequeño negocio de imprenta y dedica tiempo al voluntariado en proyectos del ejército.

La guerra ha desplazado tanto a los animales como a las personas. Según los expertos, los edificios destruidos por los bombardeos dañan los refugios de los murciélagos y las explosiones aterrorizan a estos pequeños mamíferos.

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“En invierno, los murciélagos hibernan y, si se les molesta, pueden morir. Se reproducen lentamente -una o dos crías al año-, por lo que las poblaciones se recuperan muy despacio”, explica Alona Shulenko, que dirigió la liberación del sábado.

“Al desaparecer los lugares naturales de hibernación, los murciélagos se trasladan a las ciudades, a las grietas de edificios y balcones. Pero la reparación o destrucción de estos lugares puede acabar con colonias enteras”, explica.

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Todas las especies de murciélagos ucranianos se alimentan de insectos y están legalmente protegidas, mientras que el país se encuentra en una importante ruta migratoria del este de Europa.

La organización benéfica afirma haber rescatado más de 30,000 en total, incluidos 4,000 murciélagos el invierno pasado.

“Todos vivimos en tiempos de guerra, y cada uno tiene sus propias luchas”, dijo Shulenko. “Pero estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. ... Si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, morirán miles de murciélagos”.

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