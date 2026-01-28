Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Llega a China la última pareja de pandas que vivía en Japón

Los pandas Xiao Xiao y Lei Lei fueron devueltos en medio de complejas relaciones diplomáticas entre ambos países

28 de enero de 2026 - 8:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El panda Lei Lei, recién devuelto por Japón, se pasea por su nuevo recinto en el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bangkok, Tailandia - La última pareja de pandas que vivían en Japón ha regresado a China, dejando al país sin estos adorables animales por primera vez en medio siglo.

RELACIONADAS

Los pandas vuelven a su país de origen en un momento en que las relaciones diplomáticas entre Pekín y Tokio están en su peor momento en años debido a la postura de la nueva primera ministra japonesa sobre Taiwán, una isla que Pekín reclama como suya, lo que hace poco probable que se envíen osos para reemplazarlos.

Los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei tienen una legión de admiradores en Japón, donde miles acudieron al Zoológico Ueno de Tokio antes de su partida.

China envió pandas por primera vez a Japón en 1972, un regalo destinado a conmemorar la normalización de los lazos diplomáticos entre los dos vecinos. Beijing lleva mucho tiempo empleando a los pandas como herramienta diplomática: un signo de buena voluntad y una extensión del poder blando del país, que puede retirar cuando las relaciones bilaterales se vuelven adversas.

Las imágenes emitidas por la televisora estatal CCTV mostraron a los dos pandas, Xiao Xiao y Lei Lei, llegando en jaulas a la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, donde permanecerán en cuarentena en el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China.

Los pandas llegaron sin incidencias en la madrugada del miércoles, explicó el centro en un comunicado.

Xiao Xiao y su hermana Lei Lei nacieron en el Zoológico Ueno de Tokio en 2021. Aunque Beijing presta pandas a otros países, mantiene la propiedad de los animales, incluidas las nuevas crías.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
JapónOsos pandaChina ZoológicosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: