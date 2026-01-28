Llega a China la última pareja de pandas que vivía en Japón

Bangkok, Tailandia - La última pareja de pandas que vivían en Japón ha regresado a China, dejando al país sin estos adorables animales por primera vez en medio siglo.

Los pandas vuelven a su país de origen en un momento en que las relaciones diplomáticas entre Pekín y Tokio están en su peor momento en años debido a la postura de la nueva primera ministra japonesa sobre Taiwán, una isla que Pekín reclama como suya, lo que hace poco probable que se envíen osos para reemplazarlos.

Los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei tienen una legión de admiradores en Japón, donde miles acudieron al Zoológico Ueno de Tokio antes de su partida.

China envió pandas por primera vez a Japón en 1972, un regalo destinado a conmemorar la normalización de los lazos diplomáticos entre los dos vecinos. Beijing lleva mucho tiempo empleando a los pandas como herramienta diplomática: un signo de buena voluntad y una extensión del poder blando del país, que puede retirar cuando las relaciones bilaterales se vuelven adversas.

Las imágenes emitidas por la televisora estatal CCTV mostraron a los dos pandas, Xiao Xiao y Lei Lei, llegando en jaulas a la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, donde permanecerán en cuarentena en el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China.

Los pandas llegaron sin incidencias en la madrugada del miércoles, explicó el centro en un comunicado.

Xiao Xiao y su hermana Lei Lei nacieron en el Zoológico Ueno de Tokio en 2021. Aunque Beijing presta pandas a otros países, mantiene la propiedad de los animales, incluidas las nuevas crías.

