Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de noviembre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Una pareja de pandas veteranos regresa a China tras pasar 13 años en un zoológico francés

Conoce la historia de Huan Huan y Yuan Zi, quienes despegaron este martes del aeropuerto parisino Charles de Gaulle

25 de noviembre de 2025 - 9:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos pandas veteranos, que llegaron en 2012 al zoo de Beauval, en el centro de Francia, salen este martes de vuelta a China. (ZooParc de Beauval)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - Una pareja de pandas veteranos de 17 años despegaron este martes del aeropuerto parisino Charles de Gaulle en dirección a China para pasar allí la última etapa de su vida después de haber estado 13 años en el zoo de Beauval, en el centro de Francia, en el que han sido una de las grandes atracciones.

RELACIONADAS

Un avión de China Airlines se encarga del vuelo de una docena de horas hasta Chengdu, en la provincia de Sichuan, con los dos pandas, Huan Huan y Yuan Zi, en cajas especialmente concebidas para este viaje, en el que van acompañados por dos expertos chinos, un cuidador y un veterinario, y un segundo veterinario francés.

Se ha previsto que las dos cajas vayan en un espacio climatizado a 20 grados centígrados durante todo el trayecto y para alimentar a los animales se han cargado 180 kilos de hojas de bambú.

“Después de 13 años pasados en Beauval, esta emblemática pareja sale de nuestro zoo y de nuestro país”, señaló en declaraciones a la prensa desde la pista de despegue el director del parque, Rodolphe Delord, que se mostró emocionado.

Delord dio las gracias a todos los que habían intervenido para que estos dos osos de una especie en peligro de extinción pudieran llegar a Francia en enero de 2012, y en particular al entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy.

El director del zoo recordó que para que los dos animales llegaran a Francia habían sido necesarios seis años de negociaciones previas con China, que únicamente accede a que salgan del país en condición de préstamo.

Y puso el acento en que su presencia en Francia ha supuesto “un vínculo de unión entre los dos países, entre las dos naciones”.

Delord hizo hincapié en que para Beauval la llegada de Huan Huan y Yuan Zi le permitió entrar “en una nueva dimensión”. Una alusión indirecta a que el número de visitantes anuales se ha triplicado en ese tiempo.

Los dos pandas salieron de Beauval a las 5.00 de la mañana y fueron escoltados por la Gendarmería hasta el aeropuerto Charles de Gaulle, donde les recibieron en el pabellón de honor responsables del Ministerio de la Transición Ecológica y de la Biodiversidad de Francia de Francia pero también de la embajada china.

De hecho, uno de los representantes diplomáticos chinos aprovechó para anunciar a los medios que “en el futuro” llegarán otros pandas a Francia.

Antes de que eso ocurra, en Beauval van a seguir al menos hasta 2027 dos pandas gemelas nacidas en 2021 de la pareja que ahora vuelve a China, Huanlili y Yuandudu.

Tags
Breaking NewsZoológicosFranciaChina
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 25 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: