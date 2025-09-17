Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Los chimpancés beben el equivalente a casi dos bebidas alcohólicas al día

Un estudio comprobó que estos primates consumen unos 14 gramos de etanol puro diariamente

17 de septiembre de 2025 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los sistemas de comunicación de los chimpancés podrían ayudar a explicar la evolución del lenguaje en humanos. (Reuters / BBC)
El consumo de fruta se produce a lo largo del día y los chimpancés no muestran signos evidentes de intoxicación. De hecho -aclaran los autores- para emborracharse, tendrían que comer tanta fruta que se les hincharía el estómago.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ellos no son conscientes, pero a través de la fruta fermentada que ingieren, los chimpancés beben alcohol. Específicamente, toman el equivalente a cerca de dos bebidas alcohólicas estándar diarias, según un estudio publicado este miércoles en la revista Science Advances.

RELACIONADAS

La investigación, realizada por un equipo internacional de científicos coordinados por la Universidad de California en Berkeley, se ha realizado con chimpancés salvajes en Uganda y Costa de Marfil.

El estudio ha comprobado que los chimpancés machos y hembras consumen unos 14 gramos de etanol puro al día, “lo que equivale a una bebida alcohólica estándar estadounidense”, una medida que, ajustada al peso corporal, un chimpancé pesa unos 40 kilos de media frente a los 70 de un humano medio, significa que toman “casi dos bebidas al día”, explica Aleksey Maro, de la Universidad de California y autor principal del estudio.

Aunque no está claro si los animales buscan frutas con altos niveles de etanol -se encuentra en las piezas más maduras con más azúcares para fermentar-, lo cierto es que el alcohol es una parte habitual de su dieta, y probablemente también formó parte de la dieta de nuestros ancestros humanos, concluyen los autores.

Casi dos bebidas al día

Los científicos creen que estudiar este comportamiento en primates no humanos en la naturaleza podría ayudar a explicar por qué la atracción de los seres humanos por el alcohol persiste hoy en día.

Por eso, el equipo examinó la cantidad de alcohol que ingieren los chimpancés a través de la alimentación y cuantificaron las concentraciones de etanol en 21 frutas recolectadas en Ngogo (Uganda) entre 2017 y 2018 y Taï (Costa de Marfil) en 2021 y vieron que, de media, tenían un 0,32 % y un 0,31 % de etanol, respectivamente, en las muestras de cada país.

Conoce a Jane Goodall

Conoce a Jane Goodall

La mujer habla de los chimpancés y de su esfuerzo por proteger el ambiente

Las frutas más consumidas en cada lugar —el higo, Ficus musuco, en Ngogo, y la fruta similar a la ciruela en Taï— eran las que tenían más alcohol.

Dado que los chimpancés suelen comer alrededor de 4,5 kilogramos de fruta al día, estimaron que los animales ingerían el equivalente a alrededor de 1.4 bebidas estándar al día según las normas internacionales.

“Los chimpancés comen entre el 5% y el 10% de su peso corporal al día en fruta madura, por lo que incluso las concentraciones bajas producen un total diario elevado, una dosis considerable de alcohol”, apunta Robert Dudley, profesor en la Universidad de California en Berkley y coautor del estudio.

El consumo de fruta se produce a lo largo del día y los chimpancés no muestran signos evidentes de intoxicación. De hecho -aclaran los autores- para emborracharse, tendrían que comer tanta fruta que se les hincharía el estómago.

El mono borracho

Para los autores del estudio, el consumo de etanol por parte de estos animales en estado salvaje respalda la hipótesis (planteada en 2016 por Dudley) del ‘mono borracho’, que sugiere que la atracción de los humanos por el alcohol tiene su base en los comportamientos de los primeros homínidos.

Según los autores del estudio, este patrón apoya la idea de que los grandes cerebros de los homínidos permiten un aprendizaje continuado durante las dos primeras décadas de vida.
Según los autores del estudio, este patrón apoya la idea de que los grandes cerebros de los homínidos permiten un aprendizaje continuado durante las dos primeras décadas de vida. (Kai Försterling)

Según Dudley, los animales buscan el etanol porque su olor les ayuda a encontrar alimentos con un mayor contenido de azúcar, lo que les proporciona un mayor rendimiento energético a lo largo del tiempo.

Asimismo, el alcohol también puede aumentar el placer de comer, de forma similar a cuando se toma vino con la cena, y es posible que compartir fruta con alcohol influya en los vínculos sociales entre primates u otros animales.

Para Dudley, este estudio, que demuestra que los chimpancés consumen etanol de manera crónica, se podría extrapolar a los antepasados comunes de los humanos y los chimpancés, que también estaban expuestos diariamente al alcohol procedente de la fermentación de la fruta.

“Los chimpancés consumen una cantidad de alcohol similar a la que consumiríamos si comiéramos alimentos fermentados a diario”, dice Maro. “La atracción humana por el alcohol probablemente surgió de esta herencia alimentaria de nuestro antepasado común con los chimpancés”.

Tags
Breaking NewsChimpancésBebidas alcohólicasUganda
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: