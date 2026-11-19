Fiona, la hipopótamo cuyo nacimiento prematuro y lucha por sobrevivir en el zoológico de Cincinnati la convirtieron en una sensación mundial hace casi una década, falleció el jueves debido a complicaciones tras ingerir un gorro de punto que, por accidente, cayó dentro de su recinto hace más de una semana.

“Con profunda tristeza compartimos la devastadora noticia de que Fiona no logró sobrevivir, a pesar de los múltiples intentos de nuestro extraordinario equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla ante lo que terminó convirtiéndose en una emergencia médica”, señaló el zoológico en un comunicado.

El lunes, el zoológico informó que Fiona estaba recibiendo atención las 24 horas del día tras haber ingerido el gorro más de una semana antes.

Antes de su fallecimiento, los veterinarios mantuvieron a Fiona hidratada, le ofrecieron alimentos y supervisaron cada uno de sus movimientos, indicó el zoológico. Incluso consiguieron una plataforma vibratoria —utilizada habitualmente en granjas equinas— para animarla a subirse a ella varias veces al día, con la esperanza de que la vibración ayudara a desplazar el objeto a través de su tracto digestivo.

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“A pesar de los múltiples intentos por extraer el gorro de su organismo, resultó ser un obstáculo insuperable”, explicó el zoológico. “Hoy, el equipo le brindó los cuidados de apoyo necesarios en un intento por salvarla, pero no fue posible y no logró recuperarse”.

Grace Brooks, residente de Cincinnati, acudió al zoológico este jueves junto a sus dos hijos, de 3 y 5 años, pensando en Fiona, incluso antes de que se anunciara su muerte. Según comentó, sus hijos suelen hablar de Fiona en su preescolar.

El zoológico se encontraba prácticamente vacío, aunque un pequeño grupo de personas se reunió en el recinto Hippo Cove, donde otros dos hipopótamos nadaban.

Aunque Fiona ya no estaba en el recinto, su presencia seguía sintiéndose. Justo afuera de la entrada hay una estatua de Fiona con motivos festivos, y la tienda de regalos cuenta con una pared entera dedicada a artículos relacionados con los hipopótamos —camisetas, tazas de café, vasos de chupito y libros—, entre ellos “A Very Fiona Christmas” y “You’ve Got This, Fiona”.

El alcalde de Cincinnati, Aftab Pureval, publicó en sus redes sociales que la ciudad estaba desconsolada.

Fiona cautivó a personas de todo el mundo tras su nacimiento prematuro en 2017. Hace unos 11 días, ingirió un gorro después de que un visitante del zoológico lo lanzara al aire; un ventilador de techo lo atrapó y lo impulsó a través de una pequeña abertura situada sobre los ventanales de observación.

Fue un accidente, explicó Michelle Curley, portavoz del zoológico.

Antes de su fallecimiento, Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico, indicó que los veterinarios la habían sedado en dos ocasiones para evaluar su estado.

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Una ecografía realizada el martes reveló un cierto agrupamiento en sus intestinos, comentó Wenninger. También le practicaron una colonoscopia utilizando un endoscopio de 9 pies de largo, pero no lograron detectar nada, añadió.

Según informó el zoológico, los especialistas señalaron que la cirugía no era una opción viable para hipopótamos adultos.

Jack Kottwitz, profesor adjunto en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan, explicó —antes de que se anunciara el deceso— que el sistema digestivo de los hipopótamos complicaba la situación de Fiona.

“Tienen un estómago con varias cámaras para digerir plantas —similar al de una vaca—, pero no regurgitan ni rumian como lo hacen las vacas”, detalló Kottwitz a The Associated Press a través de un correo electrónico.

Una cirugía habría representado un desafío logístico considerable por diversas razones, señaló.

Para localizar el gorro, habría sido necesario realizar múltiples incisiones durante una intervención muy prolongada. Sin embargo, los hipopótamos son animales extremadamente difíciles de anestesiar y, en algunas zonas, su piel supera las 2 pulgadas de grosor. Jan Hawkins, doctora en medicina veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, señaló que la situación de Fiona era compleja, ya que resultaba difícil determinar con exactitud dónde se encontraba el gorro.

“Simplemente no se sabe, porque no es posible realizar las pruebas de diagnóstico por imagen habituales que sí se pueden aplicar a otros animales más pequeños, o incluso a los caballos”, explicó Hawkins.

Desde hace años, los zoológicos de todo el mundo advierten sobre los peligros que suponen los objetos que caen —ya sea porque alguien los arroja o porque el viento los arrastra— dentro de los hábitats de los animales.

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Hace dos años, un antílope de una especie poco común murió asfixiado tras ingerir la tapa de plástico de un envase de puré de frutas en un zoológico de Tennessee. En 2014, un oso polar en un zoológico alemán falleció después de tragarse una chaqueta que un visitante dejó caer en su recinto.

Fiona superó su primer problema de salud al nacer con seis semanas de antelación. Pesaba apenas 29 libras, una cifra inferior al peso al nacer más bajo registrado hasta entonces para su especie.

Como Fiona no podía mamar, un miembro del personal del zoológico extrajo leche de su madre de forma manual. El zoológico documentó su evolución mediante fotografías y vídeos, mientras seguidores de todo el mundo seguían su progreso a través de internet.