Durante su visita al paso de fauna más grande del mundo, Beth Pratt caminó con cuidado entre la vegetación autóctona recién plantada y levantó la mano para pedir silencio.

“¿Lo oís? ¡Ahora mismo estamos escuchando el canto de los pájaros, en lo alto de una de las autopistas más transitadas de Estados Unidos!“, dijo con entusiasmo y una amplia sonrisa Pratt, uno de los responsables del proyecto. “Eso me llena el corazón de alegría”.

El gorjeo fue la última señal de que el puente, que cruza la carretera US 101 y una vía de acceso a unas 35 millas al noroeste del centro de Los Ángeles, ya está siendo utilizado por los animales antes de la ceremonia oficial de inauguración, prevista para el 2 de diciembre.

Apenas dos semanas antes, unas cámaras con sensores de movimiento captaron a un coyote solitario que, según se cree, fue el primer mamífero en cruzar con seguridad el puente. Días después de ese trascendental cruce, las cámaras captaron a tres coyotes jóvenes jugando entre la maleza, bajo los muros insonorizantes de 10 pies que bordean el puente.

PUBLICIDAD

“No les importan las ceremonias de inauguración”, comentó entre risas Pratt, presidente de la organización sin ánimo de lucro Wildlife Crossing Fund.

Alrededor de 300,000 coches circulan cada día por ese tramo de la 101 en Agoura Hills, una pequeña ciudad rodeada por un mosaico de espacios naturales protegidos que el nuevo paso de animales conectará. Las vallas situadas a lo largo de la autopista dirigen a los animales hacia el paso.

El puente, cuyo paisaje se funde con las laderas circundantes, se extiende a lo largo de 1,250 pies en dos tramos sobre las calzadas para ofrecer a los animales, acorralados por la expansión urbana, un paso seguro hacia las cercanas montañas de Santa Mónica y más allá.

Se denomina “Wallis Annenberg Wildlife Crossing” en honor a la difunta filántropa, cuya fundación aportó 25 millones de dólares del presupuesto total de 114 millones. El coste se disparó desde los 92 millones de dólares iniciales, y el dinero procedió de donaciones de 6,000 ciudadanos, así como de subvenciones de organizaciones sin ánimo de lucro y de fondos estatales destinados a la conservación. Leonardo DiCaprio fue uno de los primeros donantes tras el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos hace una década.

A la espera de las pumas

Pratt afirmó que, para ella, la verdadera inauguración oficial tendrá lugar cuando un puma —una especie clasificada como amenazada en California— llegue hasta el paso elevado.

La estrella de la campaña para construir el puente fue el puma —conocido como P-22—, toda una celebridad de Los Ángeles por méritos propios que cruzaba las autopistas y había establecido su hogar en un enorme parque de la ciudad. P-22, que fue sacrificado en 2022 tras haber sido probablemente atropellado por un coche, se convirtió en un símbolo de la disminución de la diversidad genética de los animales salvajes, que se ven prácticamente atrapados por la expansión urbanística o corren el riesgo de morir atropellados. Miles de personas asistieron a un acto conmemorativo en su honor.

PUBLICIDAD

Los científicos que realizaban un seguimiento de los pumas equipados con collares GPS descubrieron, a lo largo de varias décadas, que las carreteras confinaban en gran medida a los animales en las montañas que se extienden a lo largo de la costa de Malibú y atraviesan el centro de Los Ángeles hasta llegar al Griffith Park, donde se estableció el P-22.

Durante la visita guiada de la semana pasada, Pratt llevaba una camiseta con la imagen de la querida puma. Espera poder erigir, con el tiempo, una estatua de P-22 junto al nuevo puente.

Enjaulados por el hormigón, atropellados por los coches y envenenados por el veneno para ratas, los pumas aislados corren el riesgo de extinguirse por la endogamia, según afirman científicos y responsables estatales de fauna silvestre. Un informe publicado la semana pasada por la Universidad de California en Davis reveló que al menos 780 pumas —el 18 % de la población del estado— mueren atropellados cada año.

“La historia de P-22 fue realmente conmovedora”, afirmó Mari Galloway, directora del programa de California de la organización sin ánimo de lucro Wildlands Network. “Vimos el peligro que entrañaba lo que le había ocurrido a ese puma en concreto. Era un claro ejemplo de lo que están teniendo que afrontar estos pumas en esta zona del territorio”.

El grupo de Galloway, que no participó en el paso de Annenberg, espera que el nuevo puente impulse la construcción de muchos otros en California y en todo el país. La organización Wildlands Network está colaborando con las autoridades estatales de transporte en las primeras fases de planificación de un puente para la fauna silvestre en un tramo de autopista del desierto de Mojave, al este de Los Ángeles, donde habitan los carneros de las Rocosas.

PUBLICIDAD

Los pasos de fauna —puentes y túneles— son habituales en Europa occidental y Canadá. Uno muy famoso, situado en el Parque Nacional de Banff, en Alberta, cruza la Autopista Transcanadiense y es utilizado con frecuencia por osos, alces y ciervos.

Un gran paso elevado en Colorado sobre la Interestatal 25, junto con otras medidas de mitigación —como pasos subterráneos y vallas—, ha contribuido a una reducción del 91% en las colisiones con animales salvajes, según anunció en septiembre el departamento de parques y vida silvestre de ese estado.

Colibríes, abejas y también arañas

En lo alto del puerto de Annenberg, Anthony Deascentis, inspector de campo del Departamento de Transporte de California, le hizo señas a Pratt para que se acercara a unos matorrales. Le señaló una araña tejedora de telarañas esféricas, del tamaño de un dólar de plata, que estaba tejiendo una elaborada telaraña circular.

“También hay una buena cantidad de abejas que disfrutan de las plantas autóctonas”, dijo Deascentis. Además, ha avistado un herrerillo del roble, gorriones y colibríes, lo que constituye una prueba más de que la fauna silvestre se está adaptando al nuevo terreno, incluso mientras las cuadrillas, con maquinaria pesada, seguían rellenando el terreno en el lado sur del puente.

Jeff Sikich, biólogo del Servicio de Parques Nacionales que coloca collares y realiza el seguimiento de pumas y otros animales salvajes, afirmó que el siguiente paso consistirá en implantar “registradores biológicos” que permitirán a los científicos monitorizar también datos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y los niveles de actividad. Con esa información, podrán determinar si los animales se sienten estresados al utilizar el puente para fauna silvestre o “si están relajados allí arriba”.

PUBLICIDAD

Sikich afirmó que, en las últimas semanas, los científicos han detectado la presencia de varios mamíferos en las colinas cercanas al nuevo tramo, entre ellos linces, ciervos, zorros grises y un puma con dos crías.