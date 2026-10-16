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Gripe aviar causó la muerte de “Jackie”, una famosa águila calva de California

El ave era toda una sensación en internet y falleció en agosto

16 de octubre de 2026 - 6:51 AM

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Según se ha informado, los restos mortales de Jackie fueron incinerados para evitar la transmisión del virus.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BIG BEAR LAKE, California — La gripe aviar provocó la muerte de un águila calva llamada Jackie, que se había convertido en un fenómeno en Internet y en un símbolo de la recuperación de la especie en California, según informaron las autoridades.

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La necropsia y las pruebas complementarias revelaron que la causa principal subyacente de la muerte de Jackie en agosto fue la gripe aviar altamente patógena, según informó el miércoles el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California en un comunicado de prensa.

En las semanas previas a su muerte, Jackie estaba siendo tratada en el Ojai Raptor Center por diversas dolencias, entre ellas la anemia. Chris Eksteen, director del centro, afirmó en el comunicado de prensa que los resultados de la necropsia “han ayudado a relacionar muchos de los hallazgos” que observaron durante su hospitalización.

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Se viraliza transmisión 24/7 de un nido en California. Son imágenes sobre la fuerza de la naturaleza, captadas por un grupo de Big Bear Valley.

“En una manifestación poco habitual del virus, la infección le provocó una úlcera grave en el estómago que derivó en una hemorragia interna persistente, anemia y la aparición de una sepsis bacteriana”, afirmó Steve Kubiski, director de investigación sobre enfermedades de la San Diego Zoo Wildlife Alliance —donde se llevó a cabo la necropsia—, en el comunicado de prensa.

Durante más de una década, los amantes de la naturaleza observaban a través de una retransmisión en directo por Internet cómo Jackie y su pareja, Shadow, cuidaban cada año de su nido en lo alto de los árboles cerca del lago Big Bear, en las montañas de San Bernardino, al este de Los Ángeles. Según el comunicado de prensa, no hay indicios de que Shadow esté enfermo.

La organización sin ánimo de lucro Friends of Big Bear Valley instaló la cámara del nido en 2015 y documentó los éxitos y los fracasos de cada temporada de cría.

La gripe aviar altamente patógena ha estado circulando entre las poblaciones de aves en todo Estados Unidos. Aunque las aves acuáticas y las aves playeras son huéspedes naturales de los virus de la gripe aviar, las águilas y otras aves rapaces pueden verse expuestas a través del contacto con aves infectadas o al alimentarse de ellas, según el comunicado de prensa.

Según se ha informado, los restos mortales de Jackie fueron incinerados para evitar la transmisión del virus.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsGripe aviarCalifornia
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