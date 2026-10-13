Bajo vigilancia 27 personas tras detectarse casos gripe aviar en Lajas y Cabo Rojo

Tras la detección de casos de gripe aviar en Lajas y Cabo Rojo, el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, indicó este martes que se concentran en establecer medidas cautelares para evitar más contagios que amenacen la industria avícola, mientras que el Departamento de Salud monitorea a cerca de 27 personas que estaban en las dos fincas privadas afectadas.

“La preocupación es total”, afirmó el secretario de Agricultura en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

“Para nosotros en el sector agrícola, es bien preocupante porque, si un ave de estas llegara a un rancho o que tuviera un montón de especímenes o de animales, pues hay que eliminarlos a todos. Eso es preocupante para nosotros, específicamente, en el sector avícola. Así que prevenir posibles pérdidas económicas (es prioridad). Tenemos comunicación directa con los mayores productores y con las compañías privadas más grandes”, abundó Rodríguez Torres.

El Departamento de Agricultura confirmó la muerte de 20 patos criollos, 30 gallinas de Guinea y otras especies de aves en Cabo Rojo y Lajas a causa de un diagnóstico de influenza aviar altamente patógena (HPAI) tras hacer las pruebas de rigor. El secretario confirmó que se trata de lugares que no son comerciales, sino fincas privadas.

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“Hay que tener cuidado con los animales silvestres que puedan llegar a esas facilidades. Eso es un asunto que le toca individualmente a cada uno y reforzar las prácticas sanitarias”, subrayó.

El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres. (Suministrada .)

Mencionó que, al momento, se sospecha que la gripe aviar pudo ser transmitida por “aves migratorias”. “Sabemos que los patos, específicamente, tienen migración prácticamente en todo el planeta, y como fue esa especie la que encontramos allí, pues ese es nuestro primer foco”, comentó el secretario.

Exhortó a la ciudadanía y los avicultores a notificar cualquier anomalía que observen –como altos niveles de mortandad o aves con debilitamiento general– al Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) al 1-866-536-7593 o al Departamento de Agricultura de Puerto Rico al 787-721-2120.

“Es de suma importancia, para nosotros, proteger el sector avícola en Puerto Rico, tanto de huevos, tanto de carnes, para que podamos evitar pérdidas económicas y, sobre todo, (tener) la estabilidad del sector”, afirmó Rodríguez Torres.

Vigilan a 27 personas expuestas

Por su parte, el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, confirmó que mantienen bajo vigilancia a 27 personas que estaban en las dos fincas privadas afectadas en el sur, y aseguró que están preparados para atender esta emergencia.

La gripe aviar se puede transmitir a personas mediante el contacto directo con animales infectados, sus secreciones (heces, saliva o mucosa) o superficies contaminadas, pero el titular de Salud recalcó que este contagio “es bien bajito”.

“Hemos establecido la vigilancia epidemiológica de todos los contactos en los dos lugares donde ocurrieron los incidentes”, manifestó. “Hasta ahora, nadie ha tenido síntomas”.

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“La realidad es que el tratamiento no es distinto al tratamiento de cualquier otra influenza, así que nosotros tratamos miles de casos de influenza al año, lo que es distinto es la fuente y qué tipo de influenza es, pero el tratamiento es el mismo”, abundó Ramos Otero.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero. (Ramon "Tonito" Zayas)

Respecto a los síntomas, dijo que “son los mismos que cualquier tipo de influenza”, e incluyen fiebre, dificultad respiratoria, malestar en el cuerpo, dolor muscular y hasta vómitos y diarrea.

“Por eso digo que probablemente, aunque tenga síntomas y haya tenido contacto, lo que va a tener probablemente es influenza humana y no aviar. Pero tenemos cómo hacer la muestra si fuera necesario hacerle a alguien”, sostuvo.

Atentos a casos de sarampión

De otra parte, el secretario de Salud indicó que también preocupa la posibilidad de que llegue a la isla algún caso importado de sarampión, luego que se reportara en Pensilvania una tercera muerte a causa de esa enfermedad infecciosa.

Destacó que existe un “alto número de viajes” entre Pensilvania y Puerto Rico. “Pero nosotros tenemos un nivel muy alto de vacunación en Puerto Rico, el más alto de todo Estados Unidos, así que la posibilidad de que haya un brote generalizado, a diferencia de esos lugares, no es alta. No es que es imposible, pero no es alta”, afirmó.

Por eso insistió en que se mantienen monitoreando cualquier caso. Recordó, al mismo tiempo, que no se registra un caso de sarampión en Puerto Rico desde 1980.