Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González nombra a Irving Rodríguez como nuevo secretario de Agricultura

El agrónomo, quien hasta ahora era el subsecretario, había asumido la jefatura de manera interina tras la salida de Josué Rivera

22 de noviembre de 2025 - 1:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por tratarse de un nombramiento durante el receso legislativo, Rodríguez Torres comenzará a ejercer sus funciones de manera inmediata. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González anunció este sábado el nombramiento del agrónomo Irving Rodríguez Torres como nuevo secretario del Departamento de Agricultura, en sustitución de Josué Rivera, quien dejó la agencia, a finales de octubre, para presidir el Banco de Desarrollo Económico.

RELACIONADAS

Rodríguez Torres, hasta ahora subsecretario de Agricultura, había asumido la jefatura de manera interina.

Mediante comunicado de prensa, la primera ejecutiva destacó la “trayectoria y preparación” del designado “para fortalecer el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de la isla”.

Por tratarse de un nombramiento durante el receso legislativo, Rodríguez Torres comenzará a ejercer sus funciones de manera inmediata.

Entre sus gestiones como secretario interino, Rodríguez Torres atendió una controversia entre el Municipio de Ceiba y un grupo de pescadores, que objeta el desalojo de la entidad administradora de la Villa Pesquera Los Machos –ANSI, LLC– ordenada por el alcalde Samuel Rivera Báez. Esta semana, el funcionario adelantó a El Nuevo Día que convocaría una nueva reunión para atender los señalamientos. Desde el 27 de octubre, Rivera Báez y ANSI mantienen una pugna por la administración de la villa pesquera.

Este sábado, la gobernadora también anunció que designó a la jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Catherine Oliver Franco, como miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, conocidos como los “programas de desvío” bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica. La Junta Reguladora supervisa y certifica los programas dirigidos a la rehabilitación y manejo de conducta de ofensores.

Informó, igualmente, que nombró a Julio Molina Espada como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música, “aportando su experiencia para continuar impulsando la excelencia académica y artística de esta entidad educativa”.

Los nombramientos de Oliver Franco y Molina Espada también cobran vigencia inmediata.

“Estos nombramientos forman parte de la responsabilidad de la administración con fortalecer las instituciones públicas y promover liderazgos capacitados en áreas clave para el servicio de todos los ciudadanos”, estableció González.

Tags
Departamento de AgriculturaJenniffer GonzálezNombramientosAgricultoresPescadores
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 22 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: