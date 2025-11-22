Jenniffer González nombra a Irving Rodríguez como nuevo secretario de Agricultura

La gobernadora Jenniffer González anunció este sábado el nombramiento del agrónomo Irving Rodríguez Torres como nuevo secretario del Departamento de Agricultura, en sustitución de Josué Rivera, quien dejó la agencia, a finales de octubre, para presidir el Banco de Desarrollo Económico.

Rodríguez Torres, hasta ahora subsecretario de Agricultura, había asumido la jefatura de manera interina.

Mediante comunicado de prensa, la primera ejecutiva destacó la “trayectoria y preparación” del designado “para fortalecer el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de la isla”.

Por tratarse de un nombramiento durante el receso legislativo, Rodríguez Torres comenzará a ejercer sus funciones de manera inmediata.

Entre sus gestiones como secretario interino, Rodríguez Torres atendió una controversia entre el Municipio de Ceiba y un grupo de pescadores, que objeta el desalojo de la entidad administradora de la Villa Pesquera Los Machos –ANSI, LLC– ordenada por el alcalde Samuel Rivera Báez. Esta semana, el funcionario adelantó a El Nuevo Día que convocaría una nueva reunión para atender los señalamientos. Desde el 27 de octubre, Rivera Báez y ANSI mantienen una pugna por la administración de la villa pesquera.

Informó, igualmente, que nombró a Julio Molina Espada como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música, “aportando su experiencia para continuar impulsando la excelencia académica y artística de esta entidad educativa”.

Los nombramientos de Oliver Franco y Molina Espada también cobran vigencia inmediata.