La sonda Voyager romperá récord al alcanzar un día luz de distancia de la Tierra

La Voyager 1 de la NASA está a punto de convertirse en el primer objeto de la humanidad en alcanzar un día luz de distancia de la Tierra, mientras se adentra cada vez más en el espacio interestelar.

Se trata de una distancia alucinante de más de 26,000 millones de kilómetros (16,000 millones de millas) para la nave espacial lanzada hace 49 años.

La Voyager 1 alcanzará ese hito extraordinario el miércoles, y sus señales de radio tardarán exactamente 24 horas, viajando a la velocidad de la luz, en llegar a la Tierra; es decir, un día luz. La NASA calcula que faltan otros 18,000 años para que la nave espacial complete un año luz y más del doble de ese tiempo antes de que se acerque a otra estrella.

La directora del proyecto, Suzanne Dodd, ve a la Voyager 1 como la embajadora de la Tierra que se precipita entre estrellas, al tiempo que ofrece una “sensación de asombro” en casa.

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“Es un tesoro nacional”, comentó Dodd a The Associated Press. “Realmente extraordinario”.

Para celebrar este momento, la NASA está animando a personas de todos los rincones a tomar su teléfono o una linterna para crear una ola de luz dorada después del atardecer del martes, usando código Morse para deletrear las letras V-G-R, el indicativo de llamada de la Voyager, en el cielo nocturno.

A pesar de problemas esporádicos típicos de la vejez, la Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, siguen enviando datos científicos y de ingeniería mientras se dirigen a distintos puntos del espacio a 61.000 km/h (38.000 mph). Aunque fue lanzada dos semanas antes que su hermana en 1977, la Voyager 2 alcanzará la marca de un día luz hasta 2035.

La Voyager 1 pasó junto a Júpiter y Saturno para deleite de los científicos en 1979 y 1980, respectivamente, antes de salir del sistema solar. Alcanzó lo que la NASA define como espacio interestelar —la vasta región entre sistemas estelares— en 2012. La Voyager 2 visitó esos dos planetas, además de Urano y Neptuno, y también envió fotos impresionantes, antes de entrar en el espacio interestelar en 2018.

Casi todos los días, las Voyager transmiten detalles sobre su entorno nunca antes explorado: la intensidad y la dirección del campo magnético, así como datos sobre la presión circundante, el polvo y los rayos cósmicos galácticos. Son un poco como satélites meteorológicos, según Dodd, quien trabaja con las Voyager desde 1984.

El reducido equipo de control de vuelo en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, envía comandos aproximadamente una vez por semana. La operación se intensifica cuando surgen problemas en la nave espacial, y a veces reciben ayuda de un par de jubilados que en su día trabajaron en el proyecto.

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Los controladores completaron el último esfuerzo para conservar energía de la nave espacial alimentada por plutonio en septiembre, y luego en octubre perdieron brevemente el contacto con ella. Todavía intentan averiguar por qué se interrumpió la comunicación.

Según Dodd, toda esta pericia y cariño han mantenido a la Voyager 1 avanzando como “la pequeña locomotora que sí pudo”, mientras suma registros en Guinness World Records. Además de aventurarse más lejos que cualquier otro objeto fabricado por el ser humano, la Voyager 1 tomó en 1990 la fotografía más distante de la Tierra: el icónico “Punto Azul Pálido”, visto desde más allá de Neptuno.

Carl Sagan, astrónomo de la Universidad de Cornell y parte del equipo de imagen, dijo al presentar la foto al mundo en 1990: “En ese punto azul, ahí es donde todos los que conoces y todos de quienes alguna vez oíste hablar y cada ser humano que haya vivido, vivieron sus vidas. Es un escenario muy pequeño en una gran arena cósmica”.

Aunque la mayoría de las personas vivas hoy aún no habían nacido cuando se lanzaron las Voyager, “todos nosotros —todos en la Tierra— hemos sido tocados por estas misiones”, afirmó Bill Nye, de la Planetary Society, en un comunicado. La sociedad fue cofundada en 1980 por Sagan, quien murió en 1996.

El Disco de Oro también fue resultado del esfuerzo de Sagan.

Cada Voyager lleva un disco fonográfico chapado en oro de 30 centímetros (12 pulgadas) que contiene saludos en 55 idiomas, además de imágenes y diagramas. Sagan incluyó la voz de su hijo Nick, que entonces tenía 6 años: “Hola de parte de los niños del planeta Tierra”. Añadió una aguja y unas instrucciones para “cualquiera que lo encuentre”.

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