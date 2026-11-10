Greta Thunberg advierte que “todo lo que amamos está en juego” por el cambio climático

La activista climática Greta Thunberg llegó el martes a las negociaciones climáticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde condenó estas reuniones anuales por considerarlas hipócritas e instó a los líderes a anteponer a las personas y al planeta a las ganancias y al poder.

La conferencia COP31 se celebra en la ciudad turística turca de Antalya, tras un año marcado por desastres mortales relacionados con el clima —como olas de calor e inundaciones— y otra crisis energética provocada por la guerra en Irán.

“Es una hipocresía que cada año se les dé a los países anfitriones la oportunidad de limpiar su imagen, y sabemos que estas negociaciones están llenas de cabildeadores, pagados por las mismas industrias destructivas que se benefician de nuestro statu quo extremadamente violento”, dijo Thunberg al llegar. “Nuestros sistemas políticos y económicos se han vuelto incompatibles con la naturaleza humana”.

Turquía y Australia, países coanfitriones de la COP31, están promoviendo las energías renovables y las instalaciones solares en los techos, pero ambos siguen dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, especialmente del carbón, para generar electricidad. Los anfitriones anteriores, entre ellos Brasil, los Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, son importantes productores de petróleo.

PUBLICIDAD

El cambio climático “amenaza todo”, afirmó Thunberg, y advirtió que “todo y todos aquellos a quienes amamos están en juego”.

1 / 11 | ¡Impresionante! El desierto polar más seco de la Tierra se cubre de flores. Conocido como el desierto no polar más seco de la Tierra, una enorme extensión del desierto de Atacama se ha cubierto de flores luego de que el fenómeno meteorológico de El Niño provocara fuertes lluvias en la región a principios de este año. - Esteban Felix 1 / 11 ¡Impresionante! El desierto polar más seco de la Tierra se cubre de flores Conocido como el desierto no polar más seco de la Tierra, una enorme extensión del desierto de Atacama se ha cubierto de flores luego de que el fenómeno meteorológico de El Niño provocara fuertes lluvias en la región a principios de este año. Esteban Felix Compartir

“Debemos actuar para proteger y beneficiar a las personas, en lugar de sacrificar constantemente a la mayoría mundial y al mismo planeta en el que todos vivimos, para que unos pocos afortunados sigan obteniendo ganancias inimaginables y mantengan su poder geopolítico”, afirmó.

Thunberg critica duramente las negociaciones anuales sobre el clima

Esta es la primera cumbre climática a la que Thunberg ha asistido desde las negociaciones de 2021 en Glasgow, Escocia, donde calificó las promesas de los líderes mundiales como “bla, bla, bla”.

Saltó a la fama en 2018 cuando, a los 15 años, inició una “Huelga escolar por el clima” en solitario frente al Parlamento sueco. En 2022, publicó “El libro del clima”, en el que describe medidas para hacer frente a la crisis climática.

Ha ganado varios premios y ha defendido otras causas, entre ellas el movimiento “Palestina Libre”. El año pasado fue detenida en Londres mientras apoyaba a activistas pro-palestinos en huelga de hambre. Más recientemente, apoyó a los estudiantes franceses que protestaban para exigir más recursos escolares.

En 2024, se unió a una protesta en Georgia en contra de que Azerbaiyán fuera la sede de la COP29.

1 / 8 | En imágenes: las crisis climáticas que amenazan al mundo. El incendio "Bug Fire" arrasó un área cerca de Doyle, en una zona no incorporada del condado de Lassen, en California, el 13 de agosto de 2026. - Noah Berger 1 / 8 En imágenes: las crisis climáticas que amenazan al mundo El incendio "Bug Fire" arrasó un área cerca de Doyle, en una zona no incorporada del condado de Lassen, en California, el 13 de agosto de 2026. Noah Berger Compartir

Un objetivo clave para Turquía es la electrificación global: lograr que sectores como el transporte, la construcción y la industria pesada dejen de depender de los combustibles fósiles y pasen a utilizar electricidad. Turquía quiere que la electricidad —preferiblemente generada a partir de fuentes renovables como la energía solar y eólica— represente el 35% del consumo energético global para 2035, frente al 23% actual.

PUBLICIDAD

“Tenemos que aprovechar las victorias que tengamos, por supuesto, porque estamos tan desesperados en esta situación que debemos aprovechar todas las señales positivas que podamos para salvar todo lo que aún podamos salvar”, dijo Thunberg, quien se espera que pase varios días en la COP31.

Jóvenes activistas se unen en apoyo a Thunberg

La llegada de Thunberg a la conferencia generó entusiasmo entre muchos jóvenes activistas climáticos.

“En esta época de tensiones geopolíticas cada vez más intensas, espero que la presencia de Greta aquí nos recuerde por qué iniciamos este trabajo en primer lugar: para impulsar un cambio significativo, exigir responsabilidades a quienes toman las decisiones y trabajar por un futuro mejor para toda la humanidad”, dijo Amber Turner, una becaria de 26 años de la Alianza de Pequeños Estados Insulares.

“El agravamiento de los efectos del cambio climático hace que a los jóvenes les resulte difícil tener la certeza de un futuro seguro y próspero”, agregó Turner.

Desde la Amazonía: el último desafío de Biden a Trump para frenar el cambio climático Con este reto frontal el mandatario marcó su política pública sobre el reto ambiental que enfrenta el mundo.

Las protestas en la COP31 exigieron más financiamiento para el clima y criticaron el creciente interés por la energía nuclear.

“La presencia de un activista climático tan destacado en una de las conferencias sobre el clima más grandes del mundo es simbólica, y espero que ejerza presión sobre la propia COP para que adopte medidas concretas y las ponga en práctica”, dijo Kamori Osthananda, un joven negociador de la delegación tailandesa en la COP.

Qiyun Woo, una joven ambientalista de Singapur, dijo que la “impactante” presencia de Thunberg “se suma a los llamamientos de una generación que hereda las consecuencias de estas negociaciones”.

PUBLICIDAD

“Además de ella, hay muchos jóvenes activistas de todo el mundo que también están en el terreno y luchan activamente por sus comunidades, su hogar y su futuro colectivo”, dijo.

1 / 9 | En imágenes: los efectos de la sequía alrededor del mundo. Un campo de girasoles secos en las inmediaciones de Negotin, Serbia, evidencia el impacto de las condiciones de sequía que afectan al país durante este verano. - Marko Drobnjakovic 1 / 9 En imágenes: los efectos de la sequía alrededor del mundo Un campo de girasoles secos en las inmediaciones de Negotin, Serbia, evidencia el impacto de las condiciones de sequía que afectan al país durante este verano. Marko Drobnjakovic Compartir