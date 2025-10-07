Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
85°aguaceros
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Greta Thunberg pide a Donald Trump consejos sobre control de ira “por su experiencia” en ese tema

El presidente dijo que la joven sueca ya no le interesa el medio ambiente y que “está tan enojada, tan loca”

7 de octubre de 2025 - 10:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Greta Thunberg (Joan Mateu Parra)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La activista climática sueca Greta Thunberg pidió este martes consejo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo controlar su supuesta ira después de que éste la calificase de “alborotadora” y le recomendase ir al médico.

“Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece”, escribió Thunberg en su cuenta en la red social Instagram.

Al ser preguntado en rueda de prensa la víspera por la flotilla humanitaria detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a Gaza, en la que participaba Thunberg, Trump dijo que a la joven sueca ya no le interesa el medio ambiente y que no sabe dominar su ira.

“Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”, afirmó Trump.

Thunberg agradeció las palabras “muy halagadoras” de Trump sobre su carácter y su preocupación por su estado mental.

La activista sueca llegó el lunes al aeropuerto de Atenas tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, en referencia a los gazatíes y palestinos.

Está previsto que Thunberg y los otros activistas suecos deportados vuelen este martes a Suecia y sean recibidos esta tarde durante una manifestación en el centro de Estocolmo, a cuya conclusión darán una rueda de prensa, informó la sección sueca del Global Movement to Gaza.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpFranja de GazaGreta Thunberg
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: