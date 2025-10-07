Greta Thunberg pide a Donald Trump consejos sobre control de ira “por su experiencia” en ese tema

La activista climática sueca Greta Thunberg pidió este martes consejo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo controlar su supuesta ira después de que éste la calificase de “alborotadora” y le recomendase ir al médico.

“Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece”, escribió Thunberg en su cuenta en la red social Instagram.

Al ser preguntado en rueda de prensa la víspera por la flotilla humanitaria detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a Gaza, en la que participaba Thunberg, Trump dijo que a la joven sueca ya no le interesa el medio ambiente y que no sabe dominar su ira.

“Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”, afirmó Trump.

Thunberg agradeció las palabras “muy halagadoras” de Trump sobre su carácter y su preocupación por su estado mental.

La activista sueca llegó el lunes al aeropuerto de Atenas tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, en referencia a los gazatíes y palestinos.