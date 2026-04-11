Jurado no llega a veredicto durante el primer día de deliberación en juicio a Live Nation

Nueva York- Un jurado terminó su primer día de deliberaciones el viernes sin llegar a un veredicto en un caso antimonopolio que enfrenta a 34 estados contra el gigante de los conciertos Live Nation Entertainment.

Los estados alegan en la causa civil que la empresa y su filial de venta de entradas, Ticketmaster, monopolizan el sector y hacen subir los precios para ver música en directo.

Live Nation sostiene que hay más competencia que nunca y que la empresa juega limpio en medio del auge del negocio de los conciertos en Estados Unidos.

Poco después de comenzar las deliberaciones, el jurado del tribunal federal de Manhattan dijo al juez que quería revisar ciertos testimonios ofrecidos en el juicio, que duró cinco semanas. Más tarde pidió ver testimonios adicionales, incluidos los de expertos de la industria musical. Las deliberaciones se reanudarán el lunes.

Los estados siguieron adelante con su caso después de que el gobierno federal llegara a un acuerdo el mes pasado.

El Departamento de Justicia dijo que había obtenido importantes concesiones de Live Nation, sobre todo en la venta de entradas en docenas de anfiteatros de la empresa.