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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“Opción de clase mundial”: Auxilio Mutuo y Cruz Roja Americana reciben acreditación internacional por avances en el tratamiento de cánceres de la sangre en Puerto Rico

Desde 2015, el Programa de Trasplante de Médula Ósea e Inmunoterapia Celular de la instalación médica ha realizado 693 trasplantes de médula ósea

11 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Programa de Trasplante de Médula Ósea e Inmunoterapia Celular de Auxilio Mutuo se inauguró en 2015. En la foto, Alfredo Rivera Rodríguez, el doctor Alexis M. Cruz Chacón y Cindy del Valle Malavé. (Ramon "Tonito" Zayas)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Hace más de una década, para muchos pacientes con un diagnóstico de cáncer de la sangre, la única opción de un trasplante de médula ósea se encontraba fuera de Puerto Rico, y no todos podían costear ese viaje. Quienes se quedaban, a menudo enfrentaban la enfermedad sin acceso a los tratamientos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

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CáncerHospital Auxilio MutuoCruz Roja Americana
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Génesis Ibarra Vázquez
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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