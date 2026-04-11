Hace más de una década, para muchos pacientes con un diagnóstico de cáncer de la sangre, la única opción de un trasplante de médula ósea se encontraba fuera de Puerto Rico, y no todos podían costear ese viaje. Quienes se quedaban, a menudo enfrentaban la enfermedad sin acceso a los tratamientos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte.