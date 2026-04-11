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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Opción de clase mundial”: Auxilio Mutuo y Cruz Roja Americana reciben acreditación internacional por avances en el tratamiento de cánceres de la sangre en Puerto Rico
Desde 2015, el Programa de Trasplante de Médula Ósea e Inmunoterapia Celular de la instalación médica ha realizado 693 trasplantes de médula ósea
11 de abril de 2026 - 11:10 PM