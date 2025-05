La indagación de los vigilantes encontró que la persona dueña de este segundo predio no cumplía con los permisos correspondientes para dichas acciones, por lo que hizo hicieron una querella ante la Junta de Planificación , cuyos técnicos ahora deben evaluar el asunto junto a los hallazgos de los vigilantes.

En cuanto al caso que llevó al DRNA hasta Canóvanas, añadió que, en varias visitas, los vigilantes no habían podido dar con la persona dueña del terreno, por lo que harían nuevos intentos visitando el lugar. Preliminarmente, la OGPe solo encontró remoción de capa vegetal, un asunto sobre el cual solo el DRNA tiene jurisdicción.

Luego de que El Nuevo Día visitara el predio –en el barrio Cubuy– para la historia de abril, uno de los dueños del proyecto, que prefirió no ser identificado, negó cualquier imputación, y mencionó que los trabajos están relacionados con una obra agrícola, de la que no dio detalles. En esta ocasión, la persona no estuvo disponible para comentarios adicionales.