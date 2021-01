A corto plazo, en el gobierno no se vislumbran soluciones concretas a la crisis de la basura, más allá de seguir saturando los vertederos.

En cambio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) apuesta a lo que pueda hacerse –a mediano y largo plazo– con los $40 millones que el Congreso aprobó, tras el paso de los huracanes Irma y María, para atender asuntos de desperdicios sólidos a nivel local. La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) es la encargada de desembolsar la subvención.

“Ya comenzamos a trabajar para implantar el trabajo de los $40 millones”, dijo el secretario del DRNA, Rafael Machargo.

Como primera acción, mencionó que se preparó y se llevó a vistas públicas el borrador del reglamento de los rellenos sanitarios (vertederos), y “estamos evaluando los comentarios que recibimos para presentar la versión final”.

Otra iniciativa es el estudio de caracterización de residuos, una herramienta clave para determinar los componentes principales de la basura y diseñar estrategias que eviten su generación y eventual disposición. En Puerto Rico, el último análisis de este tipo se hizo en 2003.

En enero de 2019, la entonces secretaria del DRNA, Tania Vázquez, indicó a este diario que el nuevo estudio de caracterización se completaría ese mismo año. Pero eso no ocurrió; los trabajos ni siquiera han empezado.

Cuestionado al respecto, Machargo expresó: “Estamos trabajando con la EPA para sacar temprano este año la solicitud de propuestas para el estudio”.

Agregó que, una vez se complete, se elaborará un plan de manejo de residuos sólidos. Machargo estimó que dicho plan costará $1 millón.

“Con parte de los $40 millones, se ayudará a los vertederos pequeños a estar en cumplimiento (ambiental). Estamos sentando las bases para que los vertederos en cumplimiento se mantengan así y ayudar a los pequeños para que también cumplan. A los que tienen órdenes de cierre, estamos viendo que la sigan de forma ordenada; y los que tienen celdas que no cumplen, si tienen oportunidad de expansión, los estamos evaluando para que continúen depositando en espacios que cumplan con los requisitos nuestros y federales”, dijo.

¿Esto no supone perpetuar el entierro de la basura en vez de impulsar otras soluciones?, preguntó El Nuevo Día. Machargo respondió: “Puerto Rico no se está agrandando, obviamente, y como parte del plan de manejo que se va a hacer, no solo se incluirá infraestructura para enterrar la basura, sino también para segregar los materiales y promover el reciclaje”.

En esa línea, dijo que está “pendiente a todos los fondos federales disponibles” y que someterá propuestas a la EPA y otras dependencias para “obtener y encaminar” iniciativas de reciclaje. También, ofreció “trabajar en conjunto” con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para desarrollar “industrias nativas” de reciclaje. Esto último es algo que todos los secretarios del DRNA han prometido, pero ninguno lo ha cumplido.