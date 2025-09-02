Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
89°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Expertos vaticinan que La Niña enfríe temperaturas globales a partir de este mes

El fenómeno se produce por una bajada de las temperaturas del agua en el Océano Pacífico central y oriental

2 de septiembre de 2025 - 12:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según las previsiones de la agencia especializada de Naciones Unidas publicadas este martes, existen un 55% de posibilidades de que se entre en un periodo dominado por La Niña entre este mes y el de noviembre. (Christian Escobar Mora)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ginebra— El fenómeno climático de La Niña, asociado normalmente a un enfriamiento de las temperaturas globales durante varios meses, podría comenzar a afectar al planeta a partir de este mes de septiembre, anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

RELACIONADAS

Según las previsiones de la agencia especializada de Naciones Unidas publicadas este martes, existen un 55% de posibilidades de que se entre en un periodo dominado por La Niña entre este mes y el de noviembre, un porcentaje que subiría al 60% en el periodo octubre-diciembre.

La Niña, que se produce por una bajada de las temperaturas del agua en el Océano Pacífico central y oriental, suele ir unida a cambios en la circulación atmosférica tropical, acompañados de viento y lluvia.

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio

Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

El fenómeno opuesto de El Niño está ligado a una subida de temperaturas, aunque los expertos no han observado éste desde 2024, mientras que al menos desde marzo de 2025 persisten unas condiciones neutras (sin episodios de El Niño o La Niña).

La OMM advierte que, pese a las predicciones de enfriamiento de temperaturas, rige un contexto de cambio climático causado por el hombre, lo que provoca que esas temperaturas seguirán siendo superiores a la media en gran parte del mundo, exacerbando los eventos meteorológicos extremos.

Tags
Breaking NewsFenómeno La NiñaOcéano PacíficoFenómeno El NiñoONU
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: