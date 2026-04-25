¿Gemelos de padres distintos? El inusual caso de una embarazada que sorprendió a la ciencia

Científicos del Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia confirmaron el hallazgo de un caso de superfecundación heteropaternal, un fenómeno biológico en el que una mujer queda embarazada de dos hombres distintos en un mismo periodo reproductivo. El proceso de identificación inició en 2018, cuando una madre solicitó una prueba de paternidad para sus mellizos varones de dos años.

Tras realizar análisis de ADN con tecnología de marcadores microsatélites, los investigadores determinaron que, si bien ambos niños compartían el perfil genético materno, solo uno de ellos coincidía con el del presunto padre, revelando la existencia de dos progenitores diferentes para la misma gestación.

Proceso de verificación científica y metodología

En diálogo con la BBC Mundo, el profesor William Usaquén, director del laboratorio, confirmó que se aplicó un protocolo de análisis de microsatélites. Este procedimiento consiste en extraer el ADN de muestras de sangre de la madre, los menores y el supuesto padre, para luego amplificar fragmentos específicos mediante equipos especializados.

A través de una técnica denominada electroforesis, los científicos convirtieron la información genética en una secuencia numérica que permite establecer comparaciones probabilísticas. En este caso particular, se analizaron 17 puntos de coincidencia.

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El análisis de paternidad se basa en la comparación de entre 15 y 22 marcadores microsatélites, lo que permite alcanzar altos niveles de precisión en la identificación genética.

Como parte del protocolo, el laboratorio repitió el proceso completo desde el inicio para descartar posibles errores o contaminación de las muestras, obteniendo el mismo resultado en ambas pruebas.

“Yo soy director del laboratorio desde hace 26 años, y es el primer caso que hemos visto, y hasta ahora el único”, señaló William Usaquén.

Factores biológicos de la superfecundación

La ocurrencia de este fenómeno requiere una coincidencia de eventos biológicos de baja probabilidad. Según explicó el profesor Usaquén, deben cumplirse cuatro condiciones simultáneas:

Poliovulación : La liberación de dos o más óvulos en un solo ciclo menstrual.

: La liberación de dos o más óvulos en un solo ciclo menstrual. Múltiples parejas sexuales en un periodo cercano.

Brevedad temporal entre relaciones .

. Fecundación exitosa de ambos óvulos.

Los especialistas indican que este proceso debe ocurrir en un lapso aproximado de entre 24 y 36 horas, que es el tiempo durante el cual los óvulos permanecen viables tras su liberación.

Incluso, en algunos casos, los óvulos pueden liberarse con diferencia de horas o días, lo que incrementa ligeramente la posibilidad de fecundaciones en momentos distintos dentro del mismo ciclo.

Los expertos aclararon que este fenómeno solo es posible en embarazos de mellizos (dicigóticos) y nunca en gemelos idénticos.

Un fenómeno extremadamente raro

De acuerdo con literatura científica citada por los investigadores, en un análisis de más de 39,000 pruebas de paternidad realizadas en Estados Unidos, apenas se identificaron tres casos de superfecundación heteropaternal.

A pesar de su rareza, los científicos advierten que estos casos podrían estar subregistrados, ya que la mayoría de las personas no se realiza pruebas de filiación.

Este sigue siendo el único registro de este tipo en los 26 años de trayectoria del laboratorio de la Universidad Nacional.

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Impacto y ética en la investigación genética

Aunque la literatura científica sugiere que estos casos podrían detectarse con mayor frecuencia debido al aumento de las pruebas de ADN y la precisión de los métodos moleculares, el fenómeno continúa siendo excepcional.

A pesar del interés científico que genera el caso, los investigadores subrayaron que los protocolos de ética impiden indagar en la vida privada de los involucrados.

“Las pruebas de filiación se hacen siempre propendiendo por la integridad y la intimidad de las personas”, explicó Usaquén.