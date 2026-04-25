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Advertencia científica sobre la Tierra que preocupa a la comunidad internacional

El hallazgo plantea posibles efectos a gran escala en el clima y los ecosistemas, y ha generado llamados de atención

25 de abril de 2026 - 11:54 AM

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Los astronómos descubrieron señales extrañas que llegan al planeta Tierra. (Shutterstock)
El planeta Tierra. (Shutterstock)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La humanidad ha rebasado la capacidad de carga de la Tierra, superando los límites de regeneración de recursos necesarios para mantener a la población de forma estable. Así lo determina una investigación liderada por el profesor Corey Bradshaw, de la Universidad Flinders (Australia), publicada recientemente en la revista Environmental Research Letters.

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El estudio, que analiza dos siglos de datos demográficos, advierte que los niveles actuales de consumo, sumados al crecimiento poblacional, comprometen la estabilidad global si no se produce una transformación profunda en la gestión de energía y alimentos.

La investigación define la “capacidad de carga” como el límite máximo de individuos que un ecosistema puede sustentar a largo plazo según la disponibilidad y renovación de sus recursos naturales.

Según los autores, el ser humano ha logrado expandir estos límites de manera artificial y temporal gracias a la innovación tecnológica y, fundamentalmente, al uso intensivo de combustibles fósiles.

El informe detalla que las economías modernas, orientadas al crecimiento continuo, no han integrado las limitaciones regenerativas del planeta.

En este sentido, el uso de energías no renovables ha permitido compensar la brecha entre la demanda humana y lo que la Tierra puede producir de forma natural, creando una falsa percepción de sostenibilidad.

Población óptima frente a proyecciones futuras

Uno de los puntos más destacados del estudio es la distinción entre la capacidad máxima teórica y la capacidad óptima sostenible.

  • Capacidad óptima: Se estima en 2,500 millones de personas.
  • Población actual: Alcanza los 8,300 millones de habitantes.
  • Proyección a futuro: Se prevé un pico de entre 11.7 y 12,400 millones de personas para finales del siglo XXI.

Corey Bradshaw subraya que el ritmo actual de uso de recursos es insostenible y que el sistema natural se encuentra bajo una presión extrema.

A pesar de que el crecimiento demográfico se ha ralentizado desde la década de 1960 —entrando en una “fase demográfica negativa”—, el impacto ambiental sigue en aumento debido a la intensidad del consumo y las emisiones globales. “La Tierra no puede seguir el ritmo del uso de recursos que hacemos. Ni siquiera puede sostener la demanda actual sin cambios importantes”, indicó Bardshaw.

Perspectivas para la estabilidad global

El trabajo concluye que la humanidad se enfrenta a un desafío estructural. El aumento del consumo, a pesar de la ralentización del crecimiento poblacional en algunas regiones, sigue agotando los servicios ecosistémicos.

Sin un cambio radical en el uso de recursos y una transición energética que prescinda de la compensación artificial de los combustibles fósiles, los investigadores advierten que la estabilidad de los sistemas que sostienen la vida humana se verá gravemente perjudicada en las próximas décadas.

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