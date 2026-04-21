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Cohete de Blue Origin se queda en tierra tras lanzar un satélite a una órbita equivocada

Era sólo el tercer vuelo de New Glenn, el enorme cohete de Blue Origin para poner naves espaciales en órbita

21 de abril de 2026 - 9:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cohete despegó el domingo de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral. (John Raoux)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La compañía de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin, culpó el lunes a un motor en mal estado por un lanzamiento fallido el fin de semana que dejó un satélite en la órbita equivocada, condenándolo.

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Los lanzamientos del enorme cohete New Glenn quedan paralizados hasta que Blue Origin y la Administración Federal de Aviación concluyan su investigación.

El cohete despegó el domingo de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral. La primera etapa reciclada funcionó bien y aterrizó en una barcaza oceánica a los pocos minutos de vuelo. Sin embargo, la etapa superior no fue capaz de colocar el satélite en una órbita lo suficientemente alta como para iniciar sus operaciones.

Los datos preliminares indican que uno de los motores de la etapa superior no produjo suficiente empuje, dijo el lunes el consejero delegado de Blue Origin, Dave Limp.

No se supo de inmediato cuándo o dónde podrían precipitarse a través de la atmósfera la etapa superior del cohete o el satélite AST SpaceMobile. El satélite iba a unirse a la red de satélites en órbita de AST SpaceMobile, diseñada para proporcionar un servicio directo de telefonía inteligente desde el espacio.

Era sólo el tercer vuelo de New Glenn, el enorme cohete de Blue Origin para poner naves espaciales en órbita. La NASA cuenta con New Glenn para lanzar los alunizajes Blue Moon del programa lunar Artemis. El Starship de SpaceX también está en la carrera para alunizar astronautas en 2028.

El cohete, de más de 98 metros de altura, lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense que orbitó la Tierra en 1962.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsSpaceXNASABlue OriginAdministración Federal de Aviación (FAA)
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