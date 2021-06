El Programa de Subvenciones (Grants) del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR) otorgó $1.8 millones a 15 proyectos para avances en la investigación de ciencia y tecnología.

La iniciativa tiene como objetivo continuar la economía del conocimiento en la isla impactando estudiantes y mostrando el compromiso del Fideicomiso con la ciencia en la isla, explicó Andreica Maldonado, directora del Programa.

Entre las ayudas otorgadas, está la subvención de Investigación Avanzada, con $150,000 para cada proyecto, con el fin de apoyar estudios ya desarrollados. Por otro lado, la subvención de Investigación Catalyzer ofrece $70,000 a cada investigador y tiene como objetivo brindar un primer impulso a los científicos locales que están comenzando un proyecto nuevo. El fin es ayudarlos a aumentar sus posibilidades de obtener fondos federales o privados para sus propuestas.

Los proyectos ganadores abarcan diversas áreas científicas, como biotecnología y ciencias biológicas, matemáticas, agricultura, ciencias ambientales, entre otras. “Todos tienen temas que son relevantes, y por eso fueron escogidos”, dijo Maldonado.

El impacto de esta ayuda en la investigación científica se ha visto reflejado en subvenciones otorgadas anteriormente, las cuales suman a $11.5 millones. “Esto, para un retorno de inversión de más de $31 millones”, indicó. Este impacto se mide calculando el dinero que se da en subvenciones versus el que traen los investigadores a la isla a través de “grants” más robustos.

Actualmente, el FCTIPR es el único mecanismo de financiación local que apoya proyectos de investigación en ciencia y tecnología a nivel de Puerto Rico, señaló.

Maldonado explicó que el proceso de elección de los proyectos ganadores es estandarizado, a través del cual investigadores expertos alrededor del mundo revisan las propuestas. Más de 90 universidades e institutos de investigación participan en el proceso de revisión, y una junta científica interna ayuda a filtrar por última vez esos proyectos.

Investigadores que están trabajando en Puerto Rico afiliados a alguna institución de educación superior en la isla cualifican para estas subvenciones.

“De tripas corazones, literalmente eso es lo que hacen los investigadores en la isla... con menos, hacen tanto”, expresó Maldonado, quien busca proveerles las herramientas para aliviar el proceso de búsqueda de fondos y promover la retención de investigadores en Puerto Rico.

Salud contra la violencia

Entre los ganadores de la subvención de Investigación Catalyzer, está la doctora Linda Laras, ginecóloga obstetra en la Escuela de Medicina San Juan Bautista, quien trabaja la violencia desde una perspectiva salubrista.

Laras propone construir un diccionario que integre variables relacionadas con la violencia sexual y una base de datos que aglomere toda la información de un caso de violencia adquirida por diferentes agencias.

“Lo que nos gustaría a largo plazo es que cada agencia pudiera tener un número identificador de casos, y con ese número saber qué pasa a través de las agencias”, explicó Laras, quien busca que todas las agencias puedan hablar un mismo idioma, y compartir e integrar la información de un caso.

Las agencias que se consultarán para el diccionario de variables y la base de datos serán el Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Ciencias Forenses, y la Oficina de la Procuradora de la Mujer, señaló.

“Los datos que se proyectan no corresponden a la realidad de lo que ocurre”, explicó sobre la importancia del proyecto. “Las investigaciones nos han dicho que las personas que sufren de violencia van a tener una mayor prevalencia de condiciones crónicas. Eso quiere decir que, si queremos bajar los problemas cardiovasculares, que es el problema número uno, yo tengo que atender tempranamente y de forma adecuada las personas que sufren de violencia”, agregó.

Asimismo, la base de datos, que se espera esté diseñada para el próximo año, ayudaría a que las víctimas de violencia no tengan que revivir momentos traumáticos, ya que todas las agencias trabajarían en conjunto para adquirir información en vez de realizar entrevistas por separado.

“También, la importancia del trabajo que se hace aquí, que es un trabajo comprensivo, es minimizar el impacto de que las víctimas tengan que estar repitiendo una y otra vez y reviviendo su historia”, señaló, por su parte, Beatriz Quiñones Vallejo, especialista en comunicaciones del Centro Salud-Justicia.

Otras propuestas ganadoras de la subvención incluyen tratamientos contra la artritis reumatoide, radares de meteoros, adaptación de plantas de café a cambios climáticos y estudio de agentes ansiolíticos derivados de algas.

La autora tiene un doctorado en Neurociencia y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.