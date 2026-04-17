Regresa la EXPO Planeta Digital del EcoExploratorio a Plaza Las Américas: esto es lo que debes saber

Como parte de la celebración del Día del Planeta Tierra, niños, jóvenes y familias podrán disfrutar de la décima edición de la feria educativa EXPO Planeta Digital 2026 con el tema “Inspirando el futuro” y que celebrará del 22 al 26 de abril, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., en el atrio central de Plaza Las Américas.

El evento es libre de costo y producido por el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, como parte de una alianza con NASA Puerto Rico Space Grant Consortium y la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos.

En su décima edición, la EXPO Planeta Digital 2026 estará enfocada en las temáticas de tecnología, innovación, espacio, análisis de riesgos e inteligencia artificial. Como parte de las zonas educativas, se realizarán diversas dinámicas con estaciones interactivas, entre ellas, Exploración Espacial, Pistas de Luna y Marte, Robótica, Realidad Virtual y Aumentada, Análisis de Riesgos ante Amenazas Naturales, Comunicación Científica y Geodomo Planeta Digital.

“Reafirmamos nuestro compromiso de ser la piedra angular que impulse a las próximas generaciones de científicos y mentes creativas, con el fin de transformar la curiosidad en conocimiento y acción. Esta gran feria educativa es más que un evento enfocado en las disciplinas STEM y resiliencia comunitaria, es una plataforma interactiva diseñada para que niños, jóvenes y familias descubran que el futuro es sostenible a través de la ciencia, de los avances tecnológicos y la innovación en la era digital y, sobre todo, que están al alcance de sus manos. Deseamos que cada participante de la EXPO tenga el conocimiento con el objetivo de transformar nuestro planeta a través de la ciencia aplicada”, dijo Jenny M. Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio, Inc., en comunicado de prensa.

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Destacó que la EXPO Planeta Digital 2026 tiene como objetivo educar e inspirar a la innovación tecnológica, proveer oportunidades educativas, resiliencia comunitaria, promover las instituciones científicas y sus programas educativos, además de fomentar la innovación y curiosidad entre los miles de niños y jóvenes estudiantes que se darán cita en los cinco días de actividades.

Igualmente, añadió Guevara, promueve la educación científica informal y el impacto social de las amenazas naturales, el manejo efectivo de los riesgos ante las emergencias y desastres naturales, como parte de la misión educativa del Instituto de Resiliencia del EcoExploratorio, a través de su Centro de Adiestramiento Fuerzas Naturales, con los temas de los terremotos, tsunamis, inundaciones, tormentas y huracanes con científicos, expertos y educadores dentro del campo de las ciencias.

“Estamos en un momento histórico donde la ciencia y la tecnología están redefiniendo nuestro futuro. La misión Artemis de NASA ha inspirado a una nueva generación a soñar en grande y a prepararse en STEM. Con el tema ‘Inspirando el Futuro’, queremos que cada niño y joven entienda que ese futuro comienza hoy, a través del conocimiento, la curiosidad y la innovación, sea en la Tierra o en el espacio”, indicó, por su parte, Ada Monzón, científica, meteoróloga y fundadora del EcoExploratorio, Inc.