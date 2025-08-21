Scuba Dogs Society abre convocatoria de registro de capitanes para la Limpieza Internacional de Costas

La organización sin fines de lucro Scuba Dogs Society (SDS) abrió su convocatoria de capitanes para la Limpieza Internacional de Costas 2025, que este año se celebrará sábado 20 de septiembre en Puerto Rico y el resto del mundo.

María E. Ocasio, directora ejecutiva de SDS, indicó que los capitanes liderarán los equipos de limpieza en las distintas costas del archipiélago. Explicó que los interesados en registrarse para encabezar las brigadas, motivar a sus comunidades y ser “agentes de cambio” deben tener 14 años o más. Los menores de 18 años deben recibir el apoyo y compañía de un adulto durante todo el proceso de adiestramiento y ejecución.

“Las playas de Puerto Rico son destinos populares y debemos asegurarnos de que estén limpias y seguras para quienes las visitan. Más allá del disfrute, se trata de enviar un mensaje claro al mundo sobre el compromiso del pueblo puertorriqueño con la conservación y la sostenibilidad. Estamos convencidos de que es posible disfrutar de manera consciente y responsable”, dijo Ocasio, en comunicado de prensa.

Recalcó que los interesados en ser capitanes deben tener un “compromiso genuino” con el ambiente y su comunidad. Entre sus responsabilidades, los capitanes tendrán a cargo coordinar la limpieza de una playa, río o espacio natural, liderar un grupo de voluntarios y someter un informe final con los resultados.

La edición de este año de la Limpieza Internacional de Costas conmemora el 40 aniversario de esta iniciativa global timoneada por Ocean Conservancy, así como 24 años de liderazgo ininterrumpido por parte de SDS en Puerto Rico.

De acuerdo con Ocasio, el evento no solo busca remover desperdicios marinos, sino también recolectar “datos importantes” sobre el tipo, cantidad y peso de la basura, promoviendo así cambios de conducta y alternativas sostenibles. Este año, añadió, se educará sobre el impacto de los residuos y plásticos de un solo uso en las costas y se fomentará el uso responsable de los recursos naturales.

“Exhortamos a jóvenes y adultos a unirse a esta gran movilización por nuestras costas. Participar en la Limpieza Internacional de Costas es mucho más que recoger basura; es asumir un compromiso real con el bienestar ambiental de Puerto Rico y con el legado que queremos dejar a las próximas generaciones”, puntualizó la directora ejecutiva, afirmando que la iniciativa representa la mayor jornada de voluntariado ambiental en el país.