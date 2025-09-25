Vida marina prospera en explosivos de la Segunda Guerra Mundial en el mar Báltico

Nueva York — Un sumergible submarino ha descubierto cangrejos, gusanos y peces que prosperan en las superficies de explosivos de la Segunda Guerra Mundial que se creían tóxicos para la vida marina.

En un antiguo depósito de armas en el mar Báltico, los científicos encontraron más criaturas viviendo encima de las ojivas que en el lecho marino circundante.

“Estábamos preparados para ver números significativamente menores de todo tipo de animales”, dijo el autor del estudio, Andrey Vedenin, del instituto de investigación Senckenberg en Alemania. “pero resultó ser lo contrario”.

Los conflictos pasados han dejado su huella en los océanos del mundo, dijo Edenin. Sólo las aguas alemanas contienen alrededor de 1.6 millones de toneladas de armas arrojadas, principalmente de las dos guerras mundiales del siglo xx. Las reliquias vertidas pueden contener restos nucleares y químicos, así como explosivos como el tnt.

Es el ejemplo más reciente de vida silvestre que florece en sitios contaminados. Investigaciones anteriores han demostrado que los naufragios y los antiguos complejos de armas están repletos de biodiversidad.

En el nuevo estudio, los investigadores filmaron redes de anémonas, estrellas de mar y otra vida submarina en la bahía de lübeck, frente a la costa de alemania. Estaban al acecho en pedazos de bombas voladoras v-1 utilizadas por la Alemania nazi.

“Normalmente, uno no estudia la ecología de las bombas”, dijo James Porter, ecologista de la universidad de Georgia, que no participó en la investigación.

La investigación fue publicada el jueves en la revista communications earth & environment.

¿por qué las criaturas marinas harían su hogar en armas contaminadas? podrían sentirse atraídos por las superficies duras, que escasean en el mar báltico. El lecho marino es principalmente un lecho plano de barro y arena porque las piedras y rocas fueron extraídas del agua para la construcción en los siglos XIX y XX, dijo Vedenin.

El área también está bastante aislada de la actividad humana debido a los químicos, creando una burbuja algo protectora para que las criaturas prosperen a pesar de algunas compensaciones tóxicas.

Los científicos esperan calcular cuánta contaminación fue absorbida por la vida marina. Otro paso importante es ver qué sucede después de que las criaturas se asientan y si son capaces de reproducirse, dijo Porter.

Estudios como estos son un testimonio de cómo la naturaleza aprovecha las sobras humanas, cambiando el guion para sobrevivir, dijo David Johnston, biólogo de conservación marina de la Universidad de Duke. Recientemente trazó un mapa de barcos hundidos de la primera guerra mundial que se han convertido en hábitats para la vida silvestre a lo largo del río Potomac en Maryland.