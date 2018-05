La Antártida es por excelencia uno de los lugares más explorados en la historia de la humanidad debido a su vasta extensión territorial, así como a la inmensa cantidad de sistemas de vida que hay dentro de ella, sin embargo, no todo había sido descubierto.

Mediante un estudio realizado en conjunto por equipos de la universidad de Northumbria y Newcastle, se lograron descubrir algunos enigmas y secretos que se esconden bajo el hielo del ártico.

Bajo el uso de radares con capacidad de romper el grosor del hielo, los exploradores encontraron cadenas montañosas y tres grandes cañones. El mayor de ellos tiene incluso la misma distancia que la que existe entre Washington DC y Nueva York.

Estas profundas depresiones se extienden por cientos de millas, pero no son visibles en la superficie nevada del continente antártico. Foundation Trough, el más grande de los cañones revelado por las imágenes, tiene más de 217 millas de largo y casi 21 de ancho.



