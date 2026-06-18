Tenía 1,200 años: muere un antiguo árbol relacionado con el legendario Robin Hood

LONDRES — Un enorme roble centenario relacionado con la leyenda de Robin Hood podría haber sido objeto de un cariño excesivo que le ha costado la vida.

Se cree que el Major Oak, un roble de 1,200 años de antigüedad situado en el bosque de Sherwood, ha muerto tras no haber brotado hojas esta primavera, según informó el jueves la Real Sociedad para la Protección de las Aves.

Según la organización conservacionista, los visitantes que, a lo largo de los dos últimos siglos, han contemplado en Nottingham las ramas retorcidas y la frondosa copa del árbol han compactado el suelo, lo que ha dificultado que la lluvia llegue a sus raíces.

El bosque lleva años amenazado y, en el pasado, se había rumoreado que el árbol había muerto, pero el grupo confirmó que seguía vivo.

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Ya no es así.

“El hecho de que el árbol no haya echado hojas este año nos parte el corazón a todos”, declaró Hollie Drake, de la RSPB, en un comunicado en el que se anunciaba su muerte.

Se dice que este árbol sirvió de refugio a Robin Hood, el legendario bandido del siglo XIII que robaba a los ricos para dar a los pobres y se escondía en el bosque cuando lo perseguía el sheriff de Nottingham.

Recibió ese nombre tras aparecer mencionado en un libro sobre robles escrito por el comandante Hayman Rooke en 1790, lo que provocó la primera oleada de aficionados que acudieron en masa al bosque.

Es imposible determinar qué causó la muerte del árbol, pero las huellas de millones de personas contribuyeron a su caída, junto con las medidas adoptadas para reforzar sus enormes ramas mediante cables y postes. También se atribuyó la culpa al cambio climático, que ha provocado olas de calor y sequías.

Los expertos en árboles descubrieron que el sistema radicular estaba estrangulado y desnutrido.

“Los árboles centenarios como el Major Oak son los “rinocerontes blancos de la conservación del Reino Unido”, pero su desaparición pasa mucho más desapercibida", afirmó Ed Pyne, de Woodland Trust. “Salvarlos es vital para la salud del mundo en el que vivimos y, sin embargo, la mayoría desaparece en silencio, sin el reconocimiento ni la atención que se le presta al Major Oak”.

Además de su lugar en el folclore, el bosque es conocido por los robles de Sherwood, cuya madera se utilizó para construir los barcos de la Armada Real del vicealmirante Horatio Nelson a finales del siglo XVIII y principios del XIX, así como para las vigas del techo de la catedral de San Pablo de Londres.

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El “Major Oak” se salvó de la sierra y lleva protegido por una valla desde la década de 1970.

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